Lâm Đồng: Sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi nơi nước ngập nguy hiểm

Ngày 6-9, các cơ quan chức năng xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức thống kê thiệt hại do mưa ngập, hỗ trợ người dân địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.



Khu vực thôn 4 xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu vào đêm 5-9.

Trước đó vào đêm 5 và rạng sáng 6-9, trên địa bàn xã Hiệp Thạnh có mưa rất lớn lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ nơi đây, gây ngập nặng. Trong đó, tại thôn 4 xã Hiệp Thạnh có khoảng 300 ngôi nhà bị nước tràn vào, có nhà ngập sâu hơn 1 m và cô lập với xung quanh.

Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều tuyến đường, nhà dân, vườn tược bị ngập sâu hơn 1m, nhiều hộ dân bị cô lập.

Lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh cùng với công an, quân đội triển khai đến khu vực, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đến sáng 6-9, nước ở khu vực này đã bắt đầu rút, người dân trở về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả.