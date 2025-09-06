Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận

Khi bước vào tuổi già, nhiều người luôn nghĩ phải để lại cho con cái chút tài sản. Có người có lương hưu thì sợ tiền không đủ cho con; người không có thì lại lo không giúp được, thậm chí trở thành gánh nặng. Nhưng thực tế, với con cái, sự hỗ trợ tinh thần và những việc làm thiết thực trong cuộc sống thường quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc.

Dù có hay không có lương hưu, cha mẹ tuổi già vẫn nên giúp con cái 2 việc này. Đó không phải là chuyện xen vào quá nhiều, mà là cách để con cái bớt áp lực, vững vàng hơn; cũng là để cha mẹ không mang trong lòng sự tiếc nuối khi nhìn lại quãng đời sau.

Hỗ trợ chuyện gia đình vụn vặt, cho con chút thời gian nghỉ ngơi

Giai đoạn trung niên là lúc con cái vất vả nhất: trên lo cha mẹ, dưới lo con cái, lại phải đối diện với áp lực công việc. Họ giống như con quay không ngừng xoay, thậm chí không có lấy một khoảng nghỉ.

Lúc này, điều cha mẹ có thể làm không nhất thiết phải là tiền bạc, mà là một bàn tay đỡ đần những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Ví dụ như đưa đón cháu đi học, nấu cho con bữa cơm nóng, hay trông nhà khi con phải tăng ca. Những việc tưởng chừng vụn vặt ấy lại giúp con cái giảm đi gánh nặng, có thêm sức lực đối diện với công việc.

Nhiều người già hay nghĩ mình đã lớn tuổi, chẳng giúp được gì hoặc sợ con cái thấy phiền. Nhưng thực tế, dù con không nói ra, trong lòng họ vẫn rất cần sự hỗ trợ này. Không phải mong cha mẹ làm thật nhiều, mà chỉ cần có một điểm tựa để khi mệt mỏi họ có thể dựa vào. Đơn giản như việc chuẩn bị bữa sáng để con được ngủ thêm nửa tiếng hay giữ một ngọn đèn, một bát canh nóng khi con về khuya, cũng đủ để sưởi ấm lòng họ.

Ngược lại, nếu cha mẹ đứng ngoài nhìn con cái xoay xở, không giúp được gì, đến một lúc nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy hối tiếc vì đã không đưa tay ra đúng lúc.

Truyền cho con cái tâm thái tích cực, trở thành chỗ dựa tinh thần

Áp lực cuộc sống không chỉ nằm ở sự mệt mỏi thể chất, mà còn ở nỗi khổ tâm. Khi con gặp thất bại trong công việc, mâu thuẫn trong gia đình, họ thường chẳng biết tìm ai để chia sẻ: nói với bạn bè thì sợ bị chê cười, nói với bạn đời thì sợ làm đối phương thêm nặng lòng.

Đây chính là lúc cha mẹ có thể trở thành nơi giúp những đứa con giải tỏa cảm xúc. Không cần phải đưa ra giải pháp phức tạp, chỉ cần lắng nghe, động viên bằng vài lời giản dị: “Đừng lo, cứ từ từ”, “Dù thế nào gia đình cũng luôn ở bên con”... Sự an ủi ấy đủ để giúp họ trút bỏ phần nào áp lực, tìm lại dũng khí để tiếp tục bước đi.

Đáng tiếc, nhiều người già dễ rơi vào tâm lý tiêu cực, hay than phiền, trách móc con cái. Điều đó không những không giúp được gì, mà còn khiến con thêm áp lực. Người cha mẹ khôn ngoan sẽ biết giữ thái độ tích cực, trở thành nguồn khích lệ, an ủi mỗi khi con mệt mỏi. Nếu không làm được điều này, khi nhìn con cái lặng lẽ chịu đựng, bản thân cha mẹ cũng sẽ hối hận vì đã không dang rộng vòng tay để lắng nghe và thấu hiểu.

Tiền bạc chỉ có giới hạn, nhưng sự hỗ trợ tinh thần từ cha mẹ có thể trở thành sức mạnh suốt cả cuộc đời của con cái.

Lời kết

Giúp đỡ con cái khi về già không phải là sự “hy sinh bắt buộc”, mà là một sự đồng hành ấm áp giữa hai thế hệ. Cha mẹ từng vất vả vì con khi còn trẻ, thì khi về già, việc tiếp tục đỡ đần cũng vừa là sự yêu thương dành cho con, vừa là niềm an tâm cho chính mình.

Dù có hay không có lương hưu, cha mẹ vẫn nên giúp con cái 2 việc: hỗ trợ chuyện gia đình để con bớt mệt mỏi và truyền cho con tâm thái tích cực để họ thêm vững vàng. Đừng để đến khi nhìn thấy con vất vả mà mình không làm được gì, mới nuối tiếc.

Bởi đôi khi, một sự giúp đỡ nhỏ bé từ cha mẹ lại trở thành niềm ấm áp to lớn trong lòng con cái. Và chính sự ấm áp ấy sẽ biến thành kỷ niệm quý giá, khiến con càng muốn ở bên cha mẹ nhiều hơn, cùng họ an yên đi hết quãng đời còn lại.