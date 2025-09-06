TP.HCM: Bắt Nguyễn Thị Hường hoạt động hút mỡ chui cho hơn 500 khách hàng, bỏ túi gần 10 tỷ đồng

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, cư trú khu dân cư Citiland, Phường Gò Vấp, làm chủ Cơ sở Ho.pital SW; Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, cư trú 239 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất) ; Dương Tấn Long về tội "Lừa dối khách hàng".

Cơ sở Ho.pital SW hoạt động không phép

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hường và Dương Tấn Long

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025, Công an Thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai bảo đảm an ninh trật tự, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người dân.

Từ kết quả rà soát, kiểm tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ hoạt động khám chữa bệnh, phẩu thuật thẩm mỹ không phép, Công an Thành phố phát hiện Cơ sở Ho.pital SW (địa chỉ: 49B Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP.Hồ Chí Minh) do Hường làm chủ.

Bên trong cơ sở, nơi thực hiện những ca hút mỡ chui cho khách hàng

Mặc dù, không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Hường vẫn chỉ đạo cơ sở thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể từ tháng 1/2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng có nhu cầu; thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, chủ cơ sở đã chỉ đạo Long (nhân viên Marketing) đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ chuyên gia đang cộng tác với cơ sở; thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ; làm mỡ người sau khi hút) để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Đáng chú ý, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Phẩu thuật tạo hình thẫm mỹ, Khải vẫn được đối tượng Nguyễn Thị Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Những bài đăng quảng cáo trên mạng xã hội của cơ sở thẩm mỹ chui nói trên

Hiện công an đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật; góp phần chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh không phép, đặc biệt là các cơ sở phẩu thuật thẩm mỹ trên địa bàn Thành phố.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo các cá nhân nào là bị hại của vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; SĐT điều tra viên thụ lý 0996.969.599) để được giải quyết theo quy định.