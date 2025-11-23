Vị khách 72 tuổi không mua hàng nhưng đưa tiền mặt nhờ chuyển khoản: Chủ tiệm thuốc kéo dài thời gian rồi báo công an xã

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Công an xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo liên quan đến làm “sổ hộ nghèo”

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 19/11, trong lúc đang bán thuốc tại nhà, chị Bùi Hoài Thu (SN 1990, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu) được bà Dương Thị Hiên (72 tuổi) nhờ chuyển giúp 2,5 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Cụ bà này cho biết mục đích chuyển khoản để “làm sổ hộ nghèo”.

Nhận thấy yêu cầu bất thường, có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị Thu đã giải thích, cảnh báo để bà Hiên thận trọng. Tuy nhiên, bà Hiên vẫn khẳng định muốn chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Để tránh rủi ro cho người dân, chị Thu đã khéo léo kéo dài thời gian, mời bà Hiên ngồi chờ và lập tức báo tin cho Công an xã Yết Kiêu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an xã nhanh chóng có mặt, trực tiếp tuyên truyền, phân tích và làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Sau khi được giải thích, bà Hiên đã hiểu rõ bản chất sự việc và cam kết không thực hiện theo yêu cầu của người lạ.

Tinh thần cảnh giác và hành động kịp thời của chị Bùi Hoài Thu đã góp phần ngăn chặn một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể xảy ra, bảo vệ an toàn tài sản của người dân.

Chị Thu trả lại bà Hiên số tiền nhờ chuyển khoản. Ảnh: CA TP Hải Phòng

Qua vụ việc, Công an xã Yết Kiêu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với mọi thủ đoạn lừa đảo hiện nay. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng tự xưng làm “sổ hộ nghèo” hoặc hỗ trợ các thủ tục an sinh xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Công an địa phương để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng ﻿