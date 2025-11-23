Hơn 180 tấn hàng đổ về các nhà ga metro TPHCM gửi người dân vùng lũ

Chiều muộn 23/11, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM cho biết lượng hàng cứu trợ được người dân gửi về các ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tiếp tục tăng mạnh trong ngày.

“Đến cuối giờ chiều, tổng khối lượng hàng hóa tiếp nhận đã vượt 180 tấn, gồm lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men và nhiều vật dụng thiết yếu khác…”- đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM thông tin.

Hàng hóa được vận chuyển từ các nhà ga metro TPHCM ra xe để vận chuyển về kho tập trung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Trước đó, ngày hôm qua (22/11) lượng hàng hóa gửi về các nhà ga tăng đột biến. Tối cùng ngày, hàng chục chuyến xe tải đã được huy động để vận chuyển toàn bộ hàng hóa về kho tập trung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Tại điểm tiếp nhận, tập thể người lao động của công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM phối hợp cùng các lực lượng Mặt trận Tổ quốc làm việc xuyên đêm đến 3h sáng hôm sau để hoàn tất phân loại và kiểm nhập.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM, các lực lượng làm việc xuyên đêm để hoàn tất phân loại và kiểm nhập hàng hóa cứu trợ.

Trong ngày 23/11, rất đông người dân TPHCM tiếp tục mang hàng cứu trợ đến gửi ở các nhà ga tuyến metro số 1 TPHCM.

Đại diện Công ty Đường sắt đô thị số 1 cho biết, lượng hàng hóa dự tính sẽ còn tăng lên trong bối cảnh người dân các nơi vẫn đang tiếp tục gửi hàng cứu trợ về các nhà ga trên toàn tuyến metro số 1.

Trước đó, nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp, công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM triển khai tiếp nhận hàng hóa tại toàn bộ 14 nhà ga của tuyến metro số 1.

Tập thể người lao động của công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM cùng vận chuyển hàng hóa cứu trợ từ nhà ga metro ra xe để vận chuyển về nơi tập kết.

Các điểm này tiếp nhận từ 5h - 22h hằng ngày (riêng Chủ nhật - ngày 23/11 đến 23h); ưu tiên quần áo đã giặt sạch, phân loại rõ ràng; cùng các nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa…

Toàn bộ hàng hóa sẽ được vận chuyển về trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để chuyển tiếp ra vùng thiên tai.