VIDEO: Không quân chở hơn 4 tấn hàng cứu trợ đồng bào khu vực lũ lụt miền Trung

Chiều 23-11, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã hoàn thành 2 chuyến bay chở hơn 4 tấn hàng cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt khu vực miền Trung. Hiện tại, lực lượng tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

VIDEO: Không quân khẩn trương bay cứu trợ đồng bào khu vực lũ lụt miền Trung. Nguồn: Bộ Quốc phòng

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Sư đoàn 372 làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Sáng 23-11, ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, vào 7 giờ 32 phút ngày 23-11, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh, mang theo 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi hoàn thành chuyến thứ nhất, Trung đoàn 930 tiếp tục làm công tác chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thả hàng cứu trợ đợt 2 để giúp nhân dân các vùng còn bị cô lập do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 930 vận chuyển hàng tiếp tế cho người dân vùng lũ. Ảnh: Bộ Quốc phòng: