Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng

Tính đến 18 giờ ngày 23-11, theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích, trong đó 91 người chết, tăng thêm 1 người thiệt mạng so với báo cáo đầu giờ sáng cùng ngày (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15).



Lực lượng vũ trang khắc phục những tuyến đường vào rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Ảnh: NLĐO

Mưa lũ khiến 1.154 nhà bị hư hỏng; 200.992 nhà bị ngập.

Về nông nghiệp, 82.147 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 3.339.352 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Còn 17 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc.

Về đường sắt, còn 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác-Phú Hiệp và Phú Hiệp-Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thủy điện của sông Ba Hạ.

Ngành đường sắt đã phải bãi bỏ các tàu SE4, SNT2 ngày 23-11, tàu SNT1 ngày 23-11, tàu SE21/22 ngày 24-11; chuyển tải hành khách trên tàu từ ga Giã (Khánh Hòa cũ) đi đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) và ngược lại (60km) trong các ngày 23 đến 24-11 đối với các tàu SE1, SE2, SE3, SE6, SE8, SE47 (ram tàu).

Mưa lũ còn khiến 258.045 khách hàng mất điện, nhiều khu vực mất kết nối viễn thông.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 13.078 tỉ đồng, tăng hơn 4.000 tỉ đồng so với báo cáo sáng cùng ngày (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 23-11 đến sáng 25-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Lũ trên sông ở khu vực Nam Trung Bộ đang xuống, riêng lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn xuống chậm và ở mức cao trên báo động 3.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572 hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (Đắk Lắk 500 tỉ đồng, Lâm Đồng 300 tỉ đồng, Khánh Hòa 150 tỉ đồng, Gia Lai 150 tỉ đồng).

Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị thiệt hại (Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn).