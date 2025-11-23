102 người chết và mất tích, thiệt hại vượt 9.000 tỉ đồng, mưa lũ tại Trung Bộ còn diễn tiến ra sao?

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 1.100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa 150 tỉ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỉ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147 ngày 23-11.

Thủ tướng: Dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết

Rạng sáng 23-11 giờ địa phương, tức sáng cùng ngày giờ Hà Nội, từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về ứng phó mưa lũ ở miền Trung.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng giải quyết.

Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phụ trách tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Lê Thành Long phụ trách tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phụ trách tỉnh Khánh Hòa; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phụ trách tỉnh Lâm Đồng.

Các địa phương phân công lãnh đạo xuống tận các điểm nóng ở các xã, phường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo, khắc phục hậu quả, trên tinh thần bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sinh hoạt, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Nhiều địa phương vẫn chìm trong nước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày 23-11. Tại Đắk Lắk, bốn địa bàn gồm phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ vẫn còn ngập sâu; nhiều khu dân cư bị chia cắt, việc đi lại hết sức khó khăn.

Ở Khánh Hòa, nước đã rút tại nhiều khu vực, song xã Diên Điền và xã Hòa Trí vẫn còn 87 hộ với 364 nhân khẩu ngập trong nước. Lâm Đồng ghi nhận nước rút nhanh hơn, nhưng vẫn còn 127 hộ ở xã Nam Đà và Cát Tiên đang chịu ảnh hưởng.

Ảnh: TPO

102 người chết và mất tích – con số đau lòng tăng lên từng ngày

Đợt mưa lũ diện rộng lần này đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, với 102 trường hợp chết và mất tích. Trong đó, 90 người tử vong tập trung chủ yếu tại Đắk Lắk (63 người), Khánh Hòa (14 người) và Lâm Đồng (5 người). Ngoài ra, có 12 người mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất, hiện các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Thiệt hại kinh tế vượt 9.000 tỉ đồng

Tính đến sáng 23-11, tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ do mưa lũ đã lên tới 9.035 tỉ đồng, trải rộng ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5.330 tỉ đồng, tiếp theo là Lâm Đồng (1.055 tỉ đồng), Khánh Hòa (1.000 tỉ đồng) và Gia Lai (1.000 tỉ đồng).

Mưa lũ gây hư hỏng 1.154 ngôi nhà và làm ngập 185.733 nhà dân. Nông nghiệp cũng chịu tổn thất lớn khi 80.825 ha lúa, hoa màu và 117.067 ha cây trồng lâu năm bị tàn phá. Tổng cộng 3,23 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; riêng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên tới 1.157 ha.

Lực lượng chức năng trắng đêm cứu nạn người dân trong vùng ngập lụt. Ảnh: VTC News

Giao thông, điện lực và viễn thông bị gián đoạn nặng nề

Mưa lũ làm 12 vị trí trên Quốc lộ bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc kéo dài. Đường sắt Bắc – Nam phải tạm dừng lưu thông ở 6 đoạn, từ Xuân Sơn Nam đến Hòa Tân, do nền đường và taluy bị sạt lở.

Ngành điện ghi nhận 258.045 khách hàng mất điện, nhiều khu vực mất liên lạc hoặc gián đoạn thông tin do hạ tầng bị hư hỏng. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, ưu tiên khôi phục điện cho các cơ sở y tế, khu dân cư bị chia cắt và trung tâm hành chính.

Nhu cầu cứu trợ cấp bách tại Gia Lai và Đắk Lắk

Trước mức độ thiệt hại nghiêm trọng, các địa phương đang đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3.000 kg Cloramine B và 100.000 viên Aquatabs để xử lý nước sinh hoạt.

Trong khi đó, Đắk Lắk – tâm điểm thiệt hại – đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 30.000 lít hóa chất tiêu độc, 1.000 lít hóa chất xử lý môi trường, cùng hàng nghìn túi sơ cấp cứu, túi thuốc y tế và túi an sinh. Đặc biệt, địa phương cần hỗ trợ lớn về sản xuất với 80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn đậu giống cùng giống vật nuôi để khôi phục sinh kế cho người dân.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TPO

Mưa lớn còn kéo dài đến ngày 25-11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến sáng 25-11, khu vực Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120 mm, có nơi vượt 250 mm trong 24 giờ.

Từ Gia Lai – Đắk Lắk đến Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trên 70 mm. Đến đêm 25-11, mưa lớn ở Trung Bộ mới có xu hướng giảm dần.

Lũ trên các sông vẫn ở mức cao, nguy cơ sạt lở và lũ quét tiếp diễn

Bộ đội di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: VTC News

Mực nước tại nhiều sông vẫn cao, đặc biệt là sông Krông Ana (Đắk Lắk) vượt mức báo động 3 gần 1 m; sông Srêpôk tại Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3. Sông Đồng Nai ghi nhận mực nước trên báo động 2, trong khi sông Dinh Ninh Hòa và sông Kôn tiếp tục dao động quanh ngưỡng báo động 1–2.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tiếp tục xảy ra tại Đắk Lắk đến Khánh Hòa, đặc biệt ở vùng trũng ven sông Đồng Nai. Các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đồng Nai cũng được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao, cần theo dõi chặt chẽ và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết.