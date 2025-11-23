Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam

Sáng 23-11, đại diện lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) xác nhận trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra vụ cháy xe giường nằm.

Xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe xảy ra vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 23-11, tại khu vực gần nút giao Vạn Thiện (xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm trên, chiếc xe khách đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông. Sau một thời gian ngắn, ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách đã bị hỏa hoạn gây hư hỏng nặng. Hiện, nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.