Đặt đơn hàng qua mạng giá chỉ 200 nghìn, người phụ nữ ở Hải Phòng lại chuyển khoản tới 20 triệu đồng, sau đó phát hiện không thể rút tiền về

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, gần đây tình trạng các đối tượng phạm tội lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Một trong những hình thức phổ biến là giả mạo danh nghĩa người nổi tiếng, doanh nghiệp uy tín nhằm tạo lòng tin và dụ dỗ người dân chuyển tiền hoặc tham gia các "chương trình trúng thưởng", "nhiệm vụ nhận hoa hồng" với lợi nhuận cao.

Vụ việc mới đây xảy ra tại Hải Phòng là một ví dụ điển hình.

Ngày 30/4/2025, chị Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1988, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng) trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook đã xem được video quảng cáo trên trang có tên "Võ Hà Linh Offiiciial Review 3". Trang này đăng tải nội dung rao bán xe đạp điện trợ lực G-FORCE C14 với giá ưu đãi chỉ 199.000 đồng trong "khung giờ vàng", kèm theo lời mời tham gia "chương trình khảo sát, tăng doanh số" của công ty để nhận quà thưởng hấp dẫn.

Sau khi đặt hàng, chị H. được hướng dẫn liên hệ với tài khoản Facebook "Thu Hằng", tự giới thiệu là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hà Linh Official. Người này mời chị H. tham gia các "nhiệm vụ trực tuyến" nhằm tăng doanh số cho công ty, với cam kết mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được nhận 30% lợi nhuận. Ban đầu, chị H. chuyển 300.000 đồng và được hoàn trả 390.000 đồng, khiến chị tin tưởng.

Tiếp đó, tài khoản "Thu Hằng" mời chị tham gia các gói tương tác cao hơn với mức lợi nhuận hấp dẫn: Gói 1: Chuyển 1 triệu đồng, nhận lại 1,3 triệu đồng; Gói 2: Chuyển 4 triệu đồng, nhận lại 5,2 triệu đồng; Gói 3: Chuyển 15 triệu đồng, nhận lại 19,5 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, đối tượng đã thêm chị H. vào nhóm Messenger gồm bốn người, trong đó các thành viên khác liên tục "báo cáo" đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được tiền thưởng. Tin tưởng đây là hoạt động hợp pháp, chị H. đã chuyển tổng cộng 20 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên "Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 68 Toàn Cầu". Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các nhiệm vụ, chị không thể rút tiền về và nhận ra mình đã bị lừa, nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, không tồn tại cá nhân tên "Dương Thị Hằng", sinh năm 1992, như đối tượng đã khai báo; địa chỉ cư trú tại Hà Nội cũng không có ai đăng ký thường trú hoặc tạm trú trùng khớp. Cơ quan chức năng xác định Công ty CP TMDV Hà Linh Official – đơn vị bị mạo danh – là doanh nghiệp hợp pháp hoạt động tại Nghệ An và hoàn toàn không liên quan đến trang Facebook "Võ Hà Linh Offiiciial Review 3".

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được thực hiện bằng thủ đoạn giả mạo danh nghĩa người nổi tiếng và doanh nghiệp uy tín nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Từ vụ việc trên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – TP. Hải Phòng khuyến cáo người dân:

- Cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc mật khẩu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào liên hệ qua mạng xã hội mà không có căn cứ xác thực;

- Thận trọng trước những lời mời đầu tư, nhận nhiệm vụ online hoặc tham gia các "chương trình khuyến mãi giờ vàng", "lợi nhuận khủng" – đây là những chiêu trò quen thuộc của tội phạm công nghệ cao;

- Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ chứng cứ như tin nhắn, đường link, hóa đơn chuyển tiền và kịp thời trình báo cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng