Phát hiện thi thể người đàn ông giấu trong túi ở sảnh chung cư: Truy bắt 2 nghi can

Tối 23/11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong toả sảnh tòa nhà cao tầng, phường Thạnh Mỹ Tây để khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể giấu trong túi.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Trước đó, vào đầu giờ chiều, người dân ở sảnh tòa nhà nghe tiếng huyên náo nên chạy tới và được biết có hai người đàn ông mang theo túi màu xanh, valy rời khỏi tòa nhà. Một số người xung quanh phát hiện dấu hiệu bất thường cùng mùi lạ giống mùi hôi nên giữ lại kiểm tra.

Hai người đàn ông này sau đó để lại túi, valy rồi được cho là cướp một xe taxi để tháo chạy khỏi khu vực. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra. Kiểm tra ban đầu công an phát hiện thi thể một người đàn ông được giấu trong chiếc túi màu xanh ở khu vực tòa nhà. Thi thể này đã tử vong từ trước, đang bắt đầu quá trình phân hủy và có các dấu hiệu bất thường.

Một xe cứu thương được điều đến phục vụ công tác khám nghiệm và xử lý hiện trường. Hiện lực lượng cảnh sát đang truy bắt 2 nghi phạm liên quan vụ việc.