Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

Một trong hàng trăm điểm tập kết rác sau lũ trên đường 23 Tháng 10, đoạn gần cầu Dứa vào chiều 23-11. "Nước lên nhanh, tôi vừa kê đồ đạc lên cao thì nước cũng dâng theo, không còn cách nào khác phải bỏ đó để lên cao tránh lũ cho an toàn" - người dân đường 23 Tháng 10 cho biết.