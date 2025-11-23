Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

CLIP: Nhiều tuyến đường ở Nha Trang còn "ngập" trong rác
Để sớm ổn định cuộc sống, những ngày này, nhiều dân phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang phải dồn lực để dọn rác, mọi hoạt động buôn bán phải dừng lại.
Lũ ngập quá sâu, hàng trăm xe của người dân để trong nhà cũng chìm trong nước. Sau lũ, hàng ngàn xe máy cần tìm nơi sửa, các tiệm sửa xe làm việc cật lực vẫn không xuể.
Một điểm bán dép, quần áo may sẵn trên đường 23 Tháng 10 tấp nập người mua. Sau lũ, đây là những mặt hàng thiết yếu vì rất nhiều hộ dân không kịp di dời đồ đạc, cũng chưa kịp giặt phơi.
Để sớm ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng, trong đó có nhiều dân quân và các chiến sĩ quân đội đã tỏa ra nhiều con đường giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử vừa qua.