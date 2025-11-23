Mẹ Thiện Nhân và hành trình cứu trợ người dân vùng lũ

Nhà báo Trần Mai Anh (SN 1973) con gái của nhà báo Trần Mai Hạnh và nhà thơ Bùi Kim Anh, từ lâu đã gắn liền với những hoạt động nhân ái. Câu chuyện về Thiện Nhân, cậu bé sơ sinh bị thú hoang cắn và bỏ lại một mình giữa rừng ở Quảng Nam, đã chạm đến trái tim hàng triệu người.

Khi được phát hiện, Thiện Nhân chỉ nằm trên hai chiếc lá đu đủ, che tạm bằng một cái mẹt rách, thân thể tím đen và chi chít vết thương. Nhờ sự cưu mang của chị Mai Anh, Thiện Nhân không chỉ được cứu chữa kịp thời mà còn lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự sẻ chia.

Nhà báo Mai Anh

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện của bé Thiện Nhân, chị Mai Anh cũng là nữ nhà báo quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện. Chị là người khởi đầu cho chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” - hoạt động thường niên được triển khai nhằm góp phần tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của hàng trăm trẻ em cần được hỗ trợ y tế.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chị Mai Anh đã trở thành một trong những điểm tựa tinh thần và vật chất quan trọng, không ngừng kêu gọi và hỗ trợ cùng các đội cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

Trên trang cá nhân của mình, chị Mai Anh liên tục chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội, nhằm kêu gọi gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chị không chỉ đơn thuần là người nhận tiền quyên góp mà còn tích cực kết nối, hỗ trợ các đội nhóm thiện nguyện, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo sự chung tay giúp đỡ được triển khai hiệu quả và kịp thời nhất.

=

Đến sáng ngày 23/11, nhà báo Trần Mai Anh đã có thông báo cáo nhanh về kết quả ấn tượng của công tác gây quỹ và tiếp ứng khẩn cấp chỉ sau 48 giờ kêu gọi: Tổng số tiền quyên góp mà cộng đồng cùng nhau đạt được: 3,6 tỷ đồng. Giá trị đã tiếp ứng khẩn cấp cho bà con vùng lũ: 2,8 tỷ đồng.

Tất cả đều được hiển thị đầy đủ trên ứng dụng Thiện nguyện của MBBank - nền tảng kết nối giữa cá nhân, tổ chức gây quỹ với cộng đồng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với mọi người.

Theo chị Mai Anh, 6 ca nô và các vật dụng cứu hộ thiết yếu đã được Đội 116 vận hành hết công suất trong nhiều giờ để hỗ trợ công tác cứu nạn. Các vật phẩm thiết yếu khác như chăn, màn, quần áo ấm, đèn pin, đèn sạc, cơ số thuốc phổ thông, bồn chứa nước... đã được chuyển gấp tới các đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, bao gồm:

Bộ đội Biên phòng Gia Lai

Lữ đoàn 146 ở Khánh Hòa

Bộ Chỉ huy Quân sự Đắk Lắk

Việc điều phối này được thực hiện thông qua Trung tá Hoàng Trường Giang, nhằm đảm bảo hàng hóa được chuyển trực tiếp và nhanh chóng đến tay bà con.

Nhà báo Mai Anh cũng khẳng định nguyên tắc điều phối các nguồn đóng góp luôn bám sát tình hình thực tế, đảm bảo tính thiết thực, chính xác và tối ưu các nguồn lực trong cộng đồng. Hoạt động cứu trợ được chia thành các giai đoạn rõ ràng:

Cứu hộ cứu nạn khẩn cấp.

Cung cấp nhu yếu phẩm (quần áo, chăn ấm, thuốc men...).

Hồi phục cuộc sống sau lũ.

Với sự tận tâm và nguyên tắc làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, nhà báo Trần Mai Anh đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, kết nối những tấm lòng vàng, cùng nhau vượt qua khó khăn, mang hơi ấm và hy vọng đến với đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai.