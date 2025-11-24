Hà Nội ô nhiễm nặng, AQI top 4 thế giới

Chất lượng không khí xấu, nồng độ bụi mịn PM2.5 cao vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ em và người mắc bệnh tim mạch, hô hấp. Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra đường.

Hà Nội hiện bước vào giai đoạn ô nhiễm cao điểm mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 hằng năm. Các chuyên gia dự báo tình hình mùa khô 2025–2026 có thể nghiêm trọng hơn do nhiều yếu tố cộng hưởng.

Chất lượng khống khí tại thủ đô các nước trên thế giới ngày 24/11 (ảnh chụp màn hình trên trang iqair).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù mùa ô nhiễm năm nay khởi động muộn hơn do mưa bão, chất lượng không khí vẫn đứng trước nguy cơ suy giảm mạnh bởi tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và sự gia tăng phát thải.

Trong thời gian này, nhiều công trình trọng điểm và dự án xây dựng dân dụng triển khai đồng loạt, kéo theo lượng lớn phương tiện vận chuyển vật liệu, phát sinh bụi và khí thải. Cùng hiện tượng nghịch nhiệt đặc trưng mùa hanh khô, các chất ô nhiễm dễ bị giữ ở tầng thấp, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, đặc quánh bụi mịn.

Bên cạnh hoạt động xây dựng và giao thông, tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, bếp than tổ ong, hay đốt rác tự phát tại ngoại thành tiếp tục phát tán khói bụi, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng không khí khu vực nội đô và vành đai giáp ranh.