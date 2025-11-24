Bắt Đỗ Minh Thiện sinh năm 1985

Ngày 24/11, Công an xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Minh Thiện, (sinh năm 1985) ngụ tại xã này để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đỗ Minh Thiện (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, ngày 21/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Đại Phước phát hiện bắt giữ Thiện đang tàng trữ 2 đoạn tinh thể màu trắng (nghi ma túy) tại ấp Câu Kê.

Qua đấu tranh, Thiện khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua của một đối tượng (chưa rõ lại lịch) về để sử dụng dần thì bị bắt.