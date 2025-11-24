Có một chương trình CSR khác biệt tại MoMo: Nơi người từng được trao, quay lại để trao tiếp

Chương trình hướng tới nhóm sinh viên tài chính – công nghệ giàu nghị lực vượt khó vươn lên để đạt được các thành tích xuất sắc trong học tập.

Khi tham gia chương trình, mỗi bạn nhận học bổng 24 triệu đồng/năm, tham gia 4 workshop đào tạo kỹ năng và hơn 20 giờ hướng dẫn, đồng hành "thực chiến" cùng các chuyên gia đang trực tiếp vận hành những chuyên môn lõi của ngành fintech: Công nghệ, Dữ liệu & Tăng trưởng tại MoMo.

"Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm chỉ có giá trị khi được trao truyền cho người khác"

Điều dễ nhận ra ở các mentor của "Grow with MoMo" là họ đều lớn lên trong chính văn hóa "Constant Learning - Không ngừng học hỏi" của MoMo - một giá trị đã đồng hành cùng doanh nghiệp này từ những ngày còn là startup công nghệ đến khi trở thành Tập đoàn Công nghệ Tài chính tiên phong với AI, phục vụ hơn 30 triệu người dùng.

Vì thế, dù đang chịu trách nhiệm xây dựng sản phẩm, phân tích dữ liệu hay vận hành hệ thống, họ vẫn chọn dành thời gian cho hoạt động mentoring vì họ nhìn thấy hình ảnh của mình thuở mới vào nghề, và tin rằng kiến thức chỉ thực sự trọn vẹn khi được trao lại cho người đi sau.

Ở mảng Công nghệ, anh Nguyễn Hải Đăng – Senior QC Manager – nhìn mentoring như cách gieo "bài học cho phiên bản tương lai" của mỗi bạn sinh viên. Anh kể rằng ngày mới vào nghề, anh cũng từng nhận nhiều góp ý mà phải vài năm sau mới hiểu hết giá trị. Có lẽ vì vậy mà trong mỗi buổi mentoring, anh luôn nói thẳng – không để các bạn phải mất quá nhiều thời gian mới nhận ra điều cần sửa. Theo anh Đăng, người trẻ thực ra không ngại bị góp ý. Họ chỉ cần một người đủ tin vào họ và chỉ cho họ thấy cách làm tốt hơn.

Ở mảng Phân tích Dữ liệu, anh Trần Nhơn Nghĩa – Senior Data Manager – giúp mentee hiểu rằng sự khác biệt giữa một analyst (chuyên viên phân tích) và một data leader (trưởng nhóm dữ liệu) không nằm ở việc biết nhiều công cụ hơn, mà ở khả năng đưa ra quyết định khi dữ liệu chưa hoàn hảo. Khi nào nên dừng phân tích để chốt một hướng đi? Khi nào cần tin vào trực giác được xây từ trải nghiệm? Những bài học này không có trong giáo trình, mà đến từ những năm tháng anh Nghĩa xây hệ thống dữ liệu, quan sát hành vi người dùng và nhận ra rằng mỗi con số đều có một câu chuyện phía sau nó.

Với lĩnh vực Tiếp thị tăng trưởng, anh Lưu Đình Hưng – Senior Growth Manager – lại mang đến góc nhìn của một người đi lên từ việc tự học và tự thử. Ngành anh chọn không có khuôn mẫu chung, nên mọi bước tiến đều đến từ việc dám làm, dám sai và dám sửa. Từ cách nhận diện điểm yếu, lên kế hoạch học tập đến quản lý thời gian, anh xem mentoring như cơ hội trao lại cho các mentee những điều mà trước đây anh phải mất rất nhiều thời gian mới chạm tới.

Hành trình "Grow with MoMo": nơi hai thế hệ cùng lớn lên

Trong "Grow with MoMo", các buổi hướng dẫn không được đặt trong mô hình một chiều giữa "thầy" và "trò". Không khí của các buổi trao đổi thiên về chia sẻ và đặt câu hỏi, nơi những người đi trước có thể khơi gợi những góc nhìn mới và chia sẻ lại những kinh nghiệm và bài học mình đã đúc kết trong quá trình làm việc. Chính sự tương tác tự nhiên đó khiến cả hai thế hệ đều nhận ra thêm điều mới để bản thân mình soi chiếu, học hỏi.

Bạn Trần Tấn Đạt (sinh viên năm 3, ngành Công nghệ Thông tin) - mentee nhóm Công nghệ - nhớ rõ cảm giác "tìm thấy điểm tựa" khi gặp một bài toán khó về AI. "Em tưởng mình làm đúng. Đến khi nhận góp ý từ anh Đăng, em mới thấy mình đang đi lệch. Anh không sửa giúp, chỉ tách vấn đề thành từng phần để em tự nhìn lại." Với Đạt, sự thẳng thắn đi kèm an toàn tâm lý là điều khiến bạn dám hỏi thêm, dám đào sâu hơn thay vì dừng lại ở đáp án đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, anh Đăng cho rằng những buổi làm việc như vậy cũng buộc anh thay đổi. "Cách các bạn trẻ tiếp cận vấn đề rất khác. Mình hướng dẫn các bạn, nhưng đồng thời cũng phải điều chỉnh lại góc nhìn của chính mình."

Với nhóm Phân tích Dữ liệu, bạn Lê Thị Ngọc Huyền (sinh viên năm 4, ngành Digital Marketing) ấn tượng nhất với bài học về "nhìn người trước khi nhìn số". Câu nói của anh Nghĩa: "Đằng sau mỗi hành vi tài chính luôn có một lý do" khiến bạn thay đổi cách đọc dữ liệu của mình. Trong các buổi trao đổi, anh thường để mentee nói hết ý rồi hỏi lại một câu rất giản dị: "Nếu em là người dùng, em sẽ chọn gì?". Cách đặt vấn đề ấy giúp Huyền hiểu dữ liệu bằng trực giác nghề, không chỉ bằng công cụ.

Khi một mentor ngồi lại thêm để cùng tháo gỡ một bài toán, hay khi một bạn trẻ bất ngờ "nhìn thấy lời giải" sau một góp ý thẳng thắn, chương trình cho thấy tác động của những điều tưởng nhỏ. Đó là lúc kiến thức trong sách vở gặp kinh nghiệm từ công việc thật, và những bước đi đầu tiên vào nghề trở nên rõ ràng hơn.

Những vòng tròn được tiếp nối

Với những người đang làm nghề tại MoMo, mỗi buổi mentoring cũng là dịp nhìn lại hành trình của chính mình – những năm tháng bỡ ngỡ giống hệt mentee hôm nay, và những lời chỉ dẫn đúng lúc đã giúp họ trưởng thành. Giờ đây, họ trao lại điều đó theo cách tự nhiên nhất: chia sẻ những gì mình đã học để người trẻ có thêm điểm tựa bước vào nghề.

Ở góc nhìn rộng hơn, "Grow with MoMo" là một phần rất đúng tinh thần 15 năm của MoMo – trưởng thành từ việc học liên tục, thử liên tục và tin vào sức mạnh của con người phía sau công nghệ. Chương trình không tạo ra những cú nhảy ngoạn mục ngay lập tức, nhưng tạo ra những khoảnh khắc mà người trẻ sẽ nhớ lâu: lần đầu dám hỏi, lần đầu dám phản biện, lần đầu tin rằng mình có thể làm được.

Và từ những khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé đó, một vòng tròn mới lại bắt đầu: người được trao cơ hội hôm nay sẽ sớm là người trao tiếp cho thế hệ sau. Những vòng tròn như vậy, khi nối dài qua thời gian, không chỉ giúp người trẻ vững vàng hơn mà còn góp phần tạo nên một hệ sinh thái công nghệ tài chính bền vững, nhân bản và nhiều hy vọng hơn cho tương lai.