Thông báo của Công an Đắk Lắk gửi tới người dân khi nhận quà hỗ trợ mưa lũ gây "bão" mạng

Mới đây, Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, đã phát đi thông báo gửi đến người dân trong khu vực. Ngay sau khi được chia sẻ, nội dung thông báo nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Trong thông báo, Công an phường cho biết trong thời gian tới sẽ có nhiều đoàn thiện nguyện về hỗ trợ bà con vùng lũ. Lực lượng chức năng đề nghị người dân lưu ý vài điểm quan trọng để việc tiếp nhận cứu trợ diễn ra suôn sẻ và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của địa phương.

Bài viết thu hút sự chú ý của nhiều người

Thông báo nêu rõ: các đoàn từ thiện trao tặng gì, người dân hãy nhận với tinh thần trân trọng và biết ơn, tránh so bì, chê ít nhiều hoặc gây tranh cãi. Cơ quan công an nhấn mạnh rằng những hình ảnh không đẹp nếu xuất hiện trên báo chí có thể khiến các đoàn ngại quay trở lại hỗ trợ trong tương lai.

Với những hộ tạm ổn hoặc khá giả, lực lượng chức năng đề nghị nên nhường phần quà cho người khó khăn hơn, hoặc nếu có nhận thì hãy chia sẻ lại cho những ai thật sự cần. Ngoài ra, trong quá trình phát quà, đoàn thiện nguyện có thể xảy ra thiếu sót do di chuyển đường xa, vì vậy bà con được khuyến nghị nên nhẹ nhàng và thông cảm.

Thông báo cũng nhấn mạnh tinh thần: từ thiện là nghĩa cử cao đẹp, là hành động của lá lành đùm lá rách, không phải nghĩa vụ bắt buộc của bất kỳ ai. Công an phường mong người dân ứng xử văn minh, lịch sự để tạo ấn tượng tốt đẹp với những người đã không ngại khó khăn, đường sá hiểm trở đến giúp địa phương khắc phục thiệt hại sau đợt lũ lịch sử.

Ảnh: Công an phường Hiệp Hoà

Ngay sau khi thông báo lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự đồng tình. Không ít bình luận cho rằng đây là lời nhắc nhở cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh thời gian qua một số vụ việc cãi vã, tranh giành khi nhận cứu trợ đã gây phản cảm. Đồng thời, phần lớn bình luận đều ủng hộ cách làm của Công an phường Hòa Hiệp, coi đây là động thái giúp ổn định trật tự, giữ hình ảnh đẹp cho cộng đồng trong giai đoạn khó khăn.

"Ai đánh ra và ai duyệt cái văn bản này vậy? Đáng yêu đáng quý dễ thương gì đâu luôn á"

"Rất trân trọng và biết ơn những nghĩa cử cao đẹp của các mạnh thường quân. Họ không ngại đường xa, khó khăn, nguy hiểm để đến với bà con, chia sẻ đến bà con trong khó khăn. Dù mỗi người chỉ là mẫu bánh hay gói mì thì chúng ta hãy thấy biết ơn và trân quý."

"Một lời thăm hỏi, động viên lúc này cũng đủ ấm lòng. Trân quý tình cảm của đồng bào mình nhiều lắm".