TPHCM: Chủ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND xã, phường, đặc khu

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030”.

Mục tiêu chung của chương trình là kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Xây dựng, duy trì và mở rộng các vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh dại gây ra.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 không có ca tử vong vì bệnh dại ở người trên địa bàn thành phố.

Về giải pháp, chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã. Cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; trong quá trình nuôi chó, mèo phải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người.

Tiêm phòng vắc xin phòng dại cho chó, mèo theo quy định; theo dõi vật nuôi, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, phải nhốt con vật đó để theo dõi và báo cho UBND cấp xã hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực nơi gần nhất.

Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy. Trường hợp chó, mèo tấn công và gây thiệt hại cho người khác thì chủ nuôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã

UBND cấp xã lập danh sách quản lý các hộ nuôi chó, mèo tại địa phương. Định kỳ tối thiểu 2 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo cho cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó mèo, không tiêm vắc xin dại cho chó mèo theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để quyết định thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm, động vật nghi mắc bệnh dại.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh động vật, quản lý đàn chó, mèo nuôi; rà soát, đầu tư xây dựng và tổ chức hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến số liệu dịch bệnh, tổng đàn, tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo.

Theo nội dung chương trình, hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM xây dựng kế hoạch tiêm phòng, giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố. Trong đó triển khai công tác tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo đồng loạt vào cùng một thời điểm; ưu tiên tập trung tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo vào trước thời điểm các tháng có nguy cơ cao (nắng nóng).

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng trước đó. Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại theo quy định và định kỳ đánh giá kết quả triển khai tiêm phòng.

Thực hiện chương trình này, Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao về chuyên môn cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại trên người. Đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin và huyết thanh kháng dại cho người bị chó mèo cắn, người có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với bệnh dại.

Công an TPHCM sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền các địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển chó, mèo không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.