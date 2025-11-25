Giải cứu nam sinh khỏi chiêu "bắt cóc online" tinh vi

Ngày 25/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an phường Vinh Hưng đã kịp thời vào cuộc, lần theo dấu vết và giải cứu thành công một nam thanh niên khỏi thủ đoạn "bắt cóc online" tinh vi đang gia tăng gần đây.

Theo thông tin ban đầu, gia đình bà Tr.T.T. (trú khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng) phát hiện con trai N.H.D.K. (18 tuổi) có nhiều biểu hiện bất thường như liên tục ôm điện thoại, lo lắng, hoảng sợ và bất ngờ rời khỏi nhà. Chỉ ít giờ sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ số lạ, trong đó K. hoảng loạn đề nghị chuyển ngay 100 triệu đồng vào tài khoản "cơ quan công an" để phục vụ việc “niêm phong điều tra” một vụ án ma túy mà em bị gán ghép.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức trình báo Công an phường Vinh Hưng.

Hình ảnh camera ghi lại K. bỏ nhà và làm theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã trích xuất camera, rà soát các địa điểm nghi vấn. Chỉ sau chưa đầy 4 giờ, Công an phường xác định được vị trí của K. tại một khách sạn ở phường Thành Vinh. Thời điểm phát hiện, K. đang trong trạng thái hoảng loạn và chuẩn bị bắt xe vào TP.HCM theo “mệnh lệnh” của nhóm lừa đảo.

Tại cơ quan công an, sự việc nhanh chóng được làm rõ. Trước đó, K. nhận cuộc gọi video từ những kẻ giả danh cán bộ công an, thông báo em liên quan đến một đường dây ma túy. Chúng yêu cầu K. rời khỏi nhà, cắt liên lạc với gia đình, thuê phòng nghỉ để “làm việc kín”, mang theo tiền trong nhà và hướng dẫn gia đình tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch”.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đây là dạng biến tướng của “bắt cóc online”, chiêu trò đánh mạnh vào tâm lý, khiến nạn nhân tự tách khỏi gia đình, tự biến mình thành “con tin” trên mạng, từ đó dễ bị điều khiển chuyển tiền hoặc dụ sang các khu vực nguy hiểm như Campuchia.

Công an phường Vinh Hưng đã giải cứu em K. an toàn.