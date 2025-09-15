Gần 400 người cài ứng dụng VNeID giả mạo, bị lừa số tiền hơn 160 tỷ đồng

Ngày 15/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Lực lượng Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Trước đó, từ tháng 2/2025, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài, tổ chức đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 nạn nhân.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 28/3, Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án 325L, huy động nhiều lực lượng, phối hợp ngân hàng truy vết dòng tiền, làm rõ cơ cấu tổ chức và thủ đoạn phạm tội.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia lấy lời khai các đối tượng (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Kết quả điều tra cho thấy đường dây được các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân vai cụ thể. Các đối tượng giả danh lực lượng Công an, yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại, giả giao diện có huy hiệu Bộ Công an để rút tiền trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã làm rõ cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của đường dây, đồng thời triệu tập các đối tượng từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Quá trình bắt giữ được triển khai đồng loạt, khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.