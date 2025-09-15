7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Ngày 15/9, trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn gần nút giao Phú Thứ (thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan 3 ô tô gồm, xe phun nước, xe limousine và xe bán tải Ford Ranger. Cú va chạm khiến xe limousine lật nghiêng, biến dạng nặng.

Đáng chú ý, một xe khách 45 chỗ phải đánh lái gấp để tránh tai nạn, sau đó lao khỏi đường cao tốc, khiến nhiều hành khách bị thương.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, khoảng 10h cùng ngày đã tiếp nhận 10 người bị thương nhập viện cấp cứu, trong đó có 7 du khách nước ngoài và 3 người Việt Nam; 2 trường hợp trong số này bị thương nặng.

Theo xác minh ban đầu, xe khách 45 chỗ thuộc Công ty Vận tải An An (trụ sở Hà Nội), chở 28 khách du lịch người Pháp. Chuyến đi do Công ty Lữ hành ASEV Travel Việt Nam (trụ sở TP Hồ Chí Minh) tổ chức, đưa đoàn về tham quan Ninh Bình.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.