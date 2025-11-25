Ô tô "phơi bụng" trên cầu vượt Quang Trung, TPHCM

Ngày 25-11, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TPHCM đang điều tra vụ ô tô lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung.

Hiện trường tai nạn.

Thông tin ban đầu, hơn 14 giờ cùng ngày, nam tài xế lái ô tô công nghệ biển số TPHCM chạy trên đường Quang Trung, hướng từ phường Gò Vấp đi xã Hóc Môn. Khi đang di chuyển trên cầu vượt Quang Trung thì bất ngờ xảy ra tai nạn, phơi bụng giữa cầu.

Phát hiện vụ việc, người dân hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài. Do các phương tiện giảm tốc khi qua hiện trường, một đoạn đường bị ùn tắc.

Đội CSGT An Sương sau đó phối hợp Công an địa phương đến hiện trường phong toả, làm rõ nguyên nhân.