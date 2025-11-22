Trên đường về quê, hai ông cháu bị tai nạn thương tâm

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Ngày 22-11, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hai người thương vong sau tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, ông T.Đ.L (63 tuổi) điều khiển xe máy biển số TP HCM chở cháu trai chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa, hướng TP HCM đi tỉnh Tây Ninh. Khi vừa qua Cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn khoảng 100 m thì xe va chạm với xe ben chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến xe máy ngã xuống đường, ông L. tử vong tại chỗ, cháu trai bị thương. Giao thông ùn tắc nhiều km.

Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp CSGT đến phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, ông L. từ tỉnh Tây Ninh về TP HCM để đón cháu ngoại về quê, trông giúp cho mẹ cháu đi khám bệnh. Khi đã đón được cháu, trên đường trở về quê thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.