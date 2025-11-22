eMagazine
Ít nhất 68 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên
VTC News,
Theo vtcnews.vn
17:24 22/11/2025
Thống kê sơ bộ đến 6h ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên làm 68 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 9.000 tỷ đồng.
Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ
Biển nước mênh mông ở vùng rốn lũ Đắk Lắk nhìn từ trên cao
Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống
Theo
vtcnews.vn
Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại
mưa lũ
mưa lũ lịch sử ở miền trung
Ít nhất 68 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên
Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại
Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ
Biển nước mênh mông ở vùng rốn lũ Đắk Lắk nhìn từ trên cao
‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’
Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống
