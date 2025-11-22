Ít nhất 68 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên

VTC News, Theo vtcnews.vn 17:24 22/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Thống kê sơ bộ đến 6h ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên làm 68 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 9.000 tỷ đồng.

Ít nhất 68 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên- Ảnh 1.

Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày