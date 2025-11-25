Truy tố Cựu giám đốc ngân hàng Phạm Thị Mai Toan

Cụ thể, 4 bị can gồm: Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ tín dụng), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc) và Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc). 5 bị can tại Công ty Phú Mỹ bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đều là các cổ đông thành lập công ty, gồm: Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) và 4 cựu thành viên HĐQT: Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Hứa Xường (đang bị truy nã).

Theo cáo trạng, từ ngày 28/9/2007 đến 17/1/2008, các bị can tại một ngân hàng ở Mạc Thị Bưởi đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay gần 250 tỷ đồng trái quy định. Khoản vay nhằm đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City với tổng mức đầu tư 5.340 tỷ đồng trên diện tích hơn 279.000m2 tại khu 13D, xã Phong Phú (TPHCM).

Bà Phạm Thị Mai Toan (ngồi xe lăn) trong vụ án trước đó

Dự án do 3 doanh nghiệp liên doanh triển khai, gồm Công ty Phú Mỹ, Công ty Asia Ltd (ALL, Malaysia) và Công ty MS Investment Limited (MSI, Malaysia). Liên doanh thành lập Công ty Phú Mỹ Á Châu với vốn điều lệ 1.072 tỷ đồng, trong đó Công ty Phú Mỹ góp 30% bằng giá trị đất và tiền mặt; ALL góp 55% (589,6 tỷ đồng); MSI góp 15% (160,8 tỷ đồng). Theo hợp đồng liên doanh, Công ty Phú Mỹ sử dụng 240.000m2 đất tại khu 13D để góp vốn. Hai công ty Malaysia đã nhiều lần chuyển tổng cộng 35,74 triệu USD theo chỉ định của bà Hứa Thị Phấn để thực hiện phần vốn góp.

Ngày 2/11/2009, UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000m2 đất tại khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn làm dự án. Trước thời điểm này, Công ty Phú Mỹ đã dùng phần đất nêu trên làm tài sản bảo đảm để vay gần 250 tỷ đồng tại Agribank Mạc Thị Bưởi (từ 28/9/2007 đến 17/1/2008), dẫn đến việc thế chấp không hợp pháp.

Ngày 30/7/2021, Ban Quản lý Khu Nam trả lời Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, xác định diện tích 240.000m2 tại khu 13D thuộc nghĩa vụ góp vốn của Công ty Phú Mỹ vào liên doanh, nên Agribank Mạc Thị Bưởi không còn quyền thu hồi nợ từ tài sản bảo đảm này. Phần diện tích hơn 39.000m2 còn lại, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cũng không đủ điều kiện thế chấp.

Đến 15/8/2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ là nợ xấu nhóm 5, với tổng thiệt hại cho Agribank hơn 89,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 79,4 tỷ đồng, nợ lãi hơn 9,9 tỷ đồng.

Hiện Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ hơn 16 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 73,3 tỷ đồng.