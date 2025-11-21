11 người bị truy tố trong vụ khiêng quan tài diễu phố để quay TikTok

Liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành, TPHCM, xảy ra hồi tháng 3/2025, Viện KSND TPHCM hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can, chuyển hồ sơ cho Viện KSND khu vực 1 – TPHCM truy tố ra trước TAND khu vực 1 - TPHCM để xét xử sơ thẩm.

Viện Kiểm sát đã truy tố các bị can: Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm ở Long An cũ), Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ của Quyết), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng (là các nhân viên thợ hòm), Lại Hoàng Thiên Phúc (thợi chụp ảnh) cùng tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, theo điểm a Khoản 2 Điều 318 BLHS.

Nhóm thanh niên khiêng quan tài trước chợ Bến Thành gây xôn xao dư luận. Ảnh: C.A.

Cáo trạng cho biết, ngày 1/3, tài khoản TikTok "never GG" đăng tải video 4 người mặc trang phục quần áo đen - chữ đỏ khiêng quan tài màu đen, nền chữ trắng "never GG", "DIE EVERYDAY" diễu phố trước khu vực cửa Nam, Chợ Bến Thành (thuộc địa bàn quận 1 cũ).

Công an sau đó đã triệu tập những người có liên quan về trụ sở để làm việc và xác định, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn tạo tài khoản mạng xã hội TikTok nick "never GG" với mục đích bán quần áo online. Khoảng tháng 10-2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Vũ Thị Thanh Xuân cùng bán hàng online, đăng quảng cáo trên trang TikTok "never GG". Tuấn thuê thêm Nguyễn Đăng Khoa (bạn Tuấn) phụ giúp.

Hồ Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Hồ Ngọc Tuấn nảy sinh ý định quay clip 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố, rồi đăng trên TikTok "never GG" quảng cáo sản phẩm. Sau đó Tuấn bàn bạc với Quyết, Xuân, Khoa và cả nhóm thống nhất thiết kế mẫu áo có chữ "never GG" ở mặt trước và chữ "DIE EVERYDAY" ở mặt sau. Tuấn còn cắt decal 2 dòng chữ trên để dán hai bên hông cỗ quan tài.

Sau đó Hồ Ngọc Tuấn đến trại hòm ở Long An (cũ) gặp Nguyễn Văn Thẩm mua 1 cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu Thẩm sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng 4 người khác để khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Cuối tháng 1/2025, Tuấn đi làm giấy decal và cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm dán vào quan tài rồi gửi lại đó. Khi nào chụp quảng cáo, Tuấn sẽ yêu cầu Thẩm sẽ chở lên TPHCM.

Bị can Nguyễn Đăng Khoa đã đến studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, TPHCM thuê với giá 4 tiếng 1,3 triệu đồng để quay clip, chụp ảnh quan tài vào ngày 25/2. Tuấn đã thuê hai mẫu ảnh; thuê Lại Hoàng Thiên Phúc để chụp ảnh, quay phim với giá 1 triệu đồng...

Khoảng 10h ngày 25/2, Tuấn và các bị can khác có mặt tại studio theo kế hoạch. Thẩm cùng với các bị can Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn, Ràng và Nghĩa lái xe tang lễ chở quan tài đến giao cho Tuấn. Tuấn đưa 5 áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho họ để mặc vào rồi khiêng quan tài để chụp ảnh.

Nguyễn Văn Quyết và vợ là Vũ Thị Thanh Xuân tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Khoảng 14h ngày 25/2, sau khi chụp ảnh xong, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng quay về lại trước studio để quay clip, quãng đường khiêng quan tài khoảng 200 mét. Sau đó nhóm của Thẩm để quan tài lên lại xe tang lễ rồi ra về. Tuấn cùng những người khác đến một quán cà phê để xem lại ảnh, clip.

Cảm thấy chưa hài lòng với clip đã quay, Tuấn bàn với Khoa, Quyết, Xuân đưa quan tài trở lại trước chợ Bến Thành để quay clip lại. Tuấn gọi Thẩm trở lại khu vực chợ Bến Thành để tiếp tục khiêng quan tài cho Tuấn quay clip và hứa trả thêm tiền công.

Đến khoảng 15h ngày 25/2, Thẩm chở quan tài quay lại trước giao lộ Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Trương Định, phường Bến Thành. Tuấn đưa áo cho nhóm của Thẩm mặc rồi cho họ khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ, hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi quay lại trước cửa Nam Chợ Bến Thành ra đường Lê Lai hướng về tới giao lộ Lê Lai - Phan Chu Trinh. Sau đó Thẩm chở quan tài về Long An (cũ) cất.

Nhóm người liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành bị bắt khẩn cấp. Ảnh: C.A.

Trưa ngày 1/3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng quan tài với tựa đề "ÁO QUANGG/DIE EVERYDAYcollection hiện đã được phát hành" lên tài khoản TikTok "never GG" để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo. Đến thời điểm 4h ngày 3/3, bài đăng trên của Tuấn được 8.185 lượt thích, 925 lượt bình luận, 366 lượt lưu video, 4.127 lượt chia sẻ.