Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà

Trưa 21-11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giải cứu thành công nhiều người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà.

Lực lượng công an giải cứu nhiều người mắc kẹt trên ngọn cây

Theo đó, tối 20-11 và đến sáng 21-11, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tiếp cận, tiếp tục cứu nạn thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại các xã: Hòa Thịnh, xã Hòa Đồng (cũ), xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2…

Trong đó, đã giải cứu thành công nhiều người dân bị mắc kẹt, trú tránh trên mái nhà, ngọn cây.

Công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốc lực.

Bên cạnh đó, nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống đã được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm vận chuyển, tập kết, kịp thời chuyển đến tận tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.