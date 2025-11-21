Dùng thân chuối kết thành bè, cứu 9 người dân ở "rốn lũ" Khánh Hòa trong đêm

Vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh lực lượng công an dùng bè chuối tiếp cận những người dân bị cô lập nhiều giờ trong "rốn lũ" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. "Ngoại cứ ngồi duỗi thẳng chân ra, bọn con đi sau mà!" - những lời động viên của chiến sĩ công an trong clip khiến người dân cảm thấy ấm lòng.

(Nguồn: page Bộ Công an)

Theo đó vào đêm 20/11, Tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Xuân Khuy - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đã vượt lũ vào Tổ 2, xã Diên Khánh (xã Diên An cũ) để cứu 9 người dân bị cô lập nhiều giờ liền. Trong 9 người, có một cụ già bị liệt, không thể tự di chuyển.

Để tiếp cận những người đang gặp nạn, tổ công tác đã tận dụng các thân cây chuối, kết thành bè để luồn lách vào những con hẻm nhỏ ngập sâu - nơi xuồng máy hoặc ca nô không thể tiếp cận. “Bè chuối” trở thành phương tiện cơ động, giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực nguy hiểm mà vẫn đảm bảo an toàn.

Sau khi đến nơi những người dân đang bị cô lập, lực lượng chức năng đã đưa cả 9 người tới nơi an toàn. Những hành động dứt khoát, nhanh nhẹn cùng những lời động viên, trấn an tinh thần người dân khiến dư luận cảm động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/11), phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như trạm sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102mm...

Sáng nay (21/11), lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên. Dự báo hôm nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Riêng sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức báo động 3.

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Ngập lụt diện rộng tiếp tục diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa.