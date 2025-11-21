Mưa lũ chiều 21-11: Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường

17:24 - 21/11/2025 Xe cứu trợ gặp nạn Xe chở hàng cứu trợ từ miền Nam ra miền Trung bị tai nạn tại km82+200 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 17:18 - 21/11/2025 Tiếp tế lương thực trên Quốc lộ 1 Người dân xã Tu Bông (Khánh Hoà) nấu cơm để tiếp tế cho những người mắc kẹt trên Quốc lộ 1 chiều 21-11

16:51 - 21/11/2025 Vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1 bộ quần áo cho bà con vùng lũ Chiều 21-11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị đóng góp quần áo cho bà con vùng lũ. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk hiện nay, nhiều bà con vùng lũ các các xã, phường phía đông tỉnh không còn quần áo để thay đổi. Do đó, Công an tỉnh chỉ đạo vận động gấp đóng góp mỗi cán bộ, chiến sĩ 1 bộ quần áo ngay trong đêm nay (21-11) để sáng 22-11 vận chuyển đến cứu trợ. Tại phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), thông tin từ chính quyền địa phương cho biết nhiều khu vực đang bị ngập sâu, đời sống của bà con gặp vô vàn khó khăn. Nhiều hộ gia đình bị cô lập, thiếu lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Do đó, ngày 21-11, phường đã phát động kêu gọi tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, ủng hộ các nhu yêu phẩm, nước đóng chai để hỗ trợ bà con vùng lũ... Người dân bỏ xe khách để đi bộ khoảng 15 km để mong được lên đèo Cả, sau đó tìm xe để về nhà ở Phú Yên - với mong muốn duy nhất tiếp ứng cho người thân ở nhà đang bị ngập.

16:34 - 21/11/2025 Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính uỷ Quân khu 5 gửi thư động viên lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân khu 5 đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại các khu vực bị ngập lụt. Anh: Tinh Võ

16:23 - 21/11/2025

Gia Lai: Một người mất tích trên sông Ba Chiều 21-11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tìm kiếm ông Nông Văn Định (SN 1979, trú tại xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai), nghi bị lũ cuốn mất tích trên sông Ba. Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, anh Định đến làm công nhân khai thác cát tại một mỏ trên sông Ba. Vào ngày 18-11, anh Định liên lạc với gia đình cho biết mình đang ở trên 1 chiếc xà lan neo đậu gần bờ sông Ba đoạn giáp ranh giữa xã Ia Sao và xã Uar (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ ngày 19-11, khi nước lũ tại sông Ba lên cao, gia đình đã mất liên lạc với anh nên đã thông báo cho cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Trong ngày 20-11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc xà lan của anh Định trú ẩn đã bị nước cuốn trôi về hạ lưu sông Ba, cách vị trí neo đậu ban đầu khoảng 1,5 km. Chiếc sà lan nạn nhân ở bị lũ cuốn trôi, cách vị trí neo đậu khoảng 1,5km.

15:41 - 21/11/2025

Lũ trên sông Krông Nô vượt đỉnh lũ năm 2016

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sáng 21-11, mực nước trên sông Krông Nô tại Buôn Choáh (nay là xã Nam Đà) vẫn đang dâng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại, đã vượt đỉnh lũ năm 2016. Tình trạng này khiến xã Nam Đà có 3 thôn bị cô lập hoàn toàn, 2 thôn bị cô lập một phần. UBND xã Nam Đà đã di dời người dân đến nơi an toàn, báo cáo Công an tỉnh chi viện thêm 1 cano đến ứng cứu để đảm baỏ an toàn cho người dân và lực lượng cứu hộ. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh khẩn trương nắm bắt tình hình, bố trí nhân lực hỗ trợ vùng bị cô lập và hướng dẫn địa phương các biện pháp ứng phó. tình hình ngập úng tại xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: UBND xã Nam Đà

15:37 - 21/11/2025

Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, cho biết đã mở 1 trạm tiếp tế tiền phương để cung ứng lương thực, thực phẩm. Không có sóng điện thoại nên khó liên lạc được với người dân. Địa bàn Tây Nha Trang hiện rất rộng, nhiều ngõ ngách. Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết người dân đang rất cần nước sạch, đề nghị khẩn trương phun tiêu độc, khử trùng tại các nơi người dân đang tạm trú mưa, lũ. UBND phường đã sử dụng kinh phí 2 tỷ của UBND tỉnh cấp để mua hàng hóa.

15:20 - 21/11/2025

Khánh Hoà yêu cầu các đơn vị viễn thông khẩn trương kết nối mạng

Chiều 21 -11, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh khẩn trương cung ứng dịch vụ viễn thông kết nối mạng. Mấy ngày qua, ngập lụt, mất điện nên nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa bị mất sóng liên lạc điện thoại khiến việc điều hành, ứng cứu, cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, việc khắc phục nhiều khó khăn vì chưa có điện. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương khôi phục đường điện. Đối với nơi còn ngập lụt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị viễn thông sử dụng xe phát sóng lưu động để kết nối. Ông Huỳnh Ngọc Thương, giám đốc Viettel Khánh Hòa cho biết, các nhà mạng lớn trên địa bàn đang khẩn trương khắc phục sự cố. Trong ngày đã khắc phục được 40 trạm phát sóng BTS, hiện đang tập trung khắc phục tại các xã ven sông Cái thuộc huyện Khánh Vĩnh (cũ) và Diên Khánh (cũ). 3 nhà mạng đã phối hợp roaming để kết nối liên lạc hỗ trợ người dân.

14:52 - 21/11/2025

Tại tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, cho biết mưa lũ nhiều ngày qua khiến đoạn đường sắt Bắc - Nam dài khoảng 100 m, sâu gần 10 m thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị bay cả nền đường, trơ lại đường ray, tàu không thể chạy qua. Đường sắt qua khu vực gần ga Cây Cầy (xã Suối Hiệp, Khánh Hoà) bị sạt Đội KV5, Phòng Cảnh sát PCCCvà cứu hộ cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 85 suất thực phẩm cứu trợ từ UBND phường Ninh Hòa. Ngay sau khi tiếp nhận, Đội KV5 đã phối hợp Công an phường Ninh Hòa triển khai lực lượng đến các khu vực xung yếu đang bị cô lập (Hẻm Trưng Trắc, TDP8, TDP Quang Đông thuộc phường Ninh Hòa) để tiếp tế cho 85 hộ dân tại các địa điểm bị côp lập.

14:15 - 21/11/2025

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho người dân xã D'ran, khẩn trương khắc phục sạt lở 2 tuyến đèo Prenn và Mimosa.

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương.

Đến xã D'Ran, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua; trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của UBND xã D'Ran, từ ngày 19 đến 20-11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, ngập úng trên toàn bộ 31 thôn của xã, 756 nhà dân bị ngập; 15 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi. Nhiều trường học hư hại. Xã có khoảng 1.320 ha cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại của xã ước khoảng 161 tỉ đồng.

Chỉ đạo tại chỗ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương khẩn trương bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi hoặc không còn khả năng sinh sống tại vị trí cũ; đồng thời rà soát nhu cầu, thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thực phẩm.

Kiểm tra tình hình sạt lở tại đèo Prenn, Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng cần sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là hạ tầng giao thông như các tuyến đèo trọng điểm như Prenn, Mimosa, D'ran…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác cùng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đi kiểm tra sạt lở tại 2 tuyến đèo Prenn và Mimosa

Sạt lở tại đèo Mimosa.

Sạt lở tại đèo Prenn

Ông lưu ý tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mưa lũ. Trong một tuần Lâm Đồng phải có phương án, nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ, gạo cho người dân thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, nếu địa phương không giải ngân kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Trung ương đã hỗ trợ 200 tỉ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên số một", Phó Thủ tướng nhấn mạnh", Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

13:52 - 21/11/2025

Tại xã Tu Bông (tỉnh Khánh Hòa), cách hầm đèo Cả khoảng 15km có hàng ngàn phương tiện đang nằm chở không thể lưu thông vào địa phận tỉnh Phú Yên do phía Phú Yên bị ngập nặng.

Nhiều người quê Phú Yên thấy nhà ngập, sốt ruột bắt xe khách về ứng cứu thì kẹt lại trước khu vực hầm và đèo Cả.

Nhiều người quê Phú Yên thấy nhà ngập, sốt ruột bắt xe khách về ứng cứu thì kẹt lại trước khu vực hầm và đèo Cả. Kẹt suốt 2 ngày, họ xuống đi bộ muốn qua đèo Cả rồi tìm thuê xe đi tiếp về nha. Nhưng phía bên Phú Yên bị ngập, lực lượng chức năng phải chặn lại, nay kẹt cả đoạn đường, người về tiếp ứng gia đình cũng thành bị kẹt

Clip: Hàng ngàn phương tiện đang nằm chở không thể lưu thông vào địa phận tỉnh Phú Yên.

13:24 - 21/11/2025

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông Krông Bông ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) dâng cao, dẫn đến đoạn Quốc lộ 27 đi qua xã Hòa Sơn bị ngập nặng. Từ đêm 20/11, đoạn đường tại km28+800 đã nằm trong vùng nước sâu hơn 1,5 mét, cấm hoàn toàn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã Hòa Sơn cùng các lực lượng chức năng đã chủ động trực chiến, hỗ trợ người dân các phương án di chuyển cần thiết. Ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đã điều động xe gầm cao cứu trợ kịp thời cho người dân, hỗ trợ di chuyển phương tiện và dẫn đường trong đêm. Tuy nhiên, trước mực nước tiếp tục dâng sáng nay, tuyến đường bị phong toả hai đầu, đồng thời lực lượng chức năng được tăng cường để giữ gìn an ninh trật tự, kiểm soát giao thông và cung cấp lương thực, nước sạch cho người dân bị cô lập.

Ngay trước đó, vào ngày 20/11, đoạn Quốc lộ 27 qua buôn Cuah xảy ra sạt lở và đã được khắc phục khẩn trương trong ngày. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã Hòa Sơn cũng lập năm tổ hỗ trợ tại các vùng nguy hiểm, di dời 100 hộ dân tới nơi an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm cho 150 hộ thuộc buôn Ktluot và chuẩn bị sẵn sàng ca nô, xuồng tại các điểm trọng yếu phục vụ cứu hộ khi cần thiết.

Tính đến sáng 21/11, nước sông Krông Bông đã vượt đỉnh lũ ghi nhận 27 năm trước. "Công tác phòng chống, ứng phó được kích hoạt ở mức cao nhất. Chúng tôi đặt mục tiêu di dời dân và bảo vệ tính mạng, tài sản lên hàng đầu, tuyệt đối không để dân bị đói lạnh, gia súc bị cuốn trôi", ông Huỳnh Viết Trung nhấn mạnh.

Được biết, Hòa Sơn là địa bàn còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Đợt lũ này đã gây thiệt hại cho 2 căn nhà cấp 4 và 6 công trình phụ tại địa phương. Chính quyền xã cùng các đơn vị liên quan tiếp tục túc trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước tình hình nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút.

13:18 - 21/11/2025

Dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền

Trưa 21-11, Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với người dân dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

Trước đó, vào chiều 20-11, ông Phạm Văn Trường (44 tuổi) và ông Hà Văn Anh (45 tuổi, cùng ngụ thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắk (đoạn qua xã Ea Ô).

Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền đánh cá bị lật. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng nay, khi phát hiện ông Phạm Văn Trường đang bị mắc kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7, người dân và công an xã đã dùng máy bay không người lái ứng cứu.

Riêng ông Hà Văn Anh hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Trưa 21-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường.

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường

Theo đó, những ngày qua trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to, lũ trên các sông vượt báo động 3. Đặc biệt, từ ngày 15 đến ngày 20-11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, ảnh hưởng tới 40/102 xã, phường.

Tính đến ngày 20-11, mưa lũ làm 19 người chết, 6 người mất tích. Hơn 400 nhà hư hỏng hoàn toàn, hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hại. Có hơn 85.700 lượt nhà bị ngập, hơn 12.800 hộ bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời.

Bên cạnh đó, hơn 120.600 ha cây trồng, hơn 17.700 lồng bè, hơn 950 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 500 tàu đánh bắt hải sản bị hư hỏng. Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng. Mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau bão…