Cảnh báo lũ khẩn cấp trên nhiều sông ở Đắk Lắk

Sơ tán khẩn cấp trên 60 hộ dân một xã
Sáng 21/11, ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Ana cho biết, tính đến 10h cùng ngày, các khu vực của xã đang bị ngập sâu gồm: cánh đồng Nông trường tháng 10, cánh đồng Bình Hòa thôn 6 Ea Chai, thôn 4 Bình Hòa, thôn Sơn Trà Bình Hòa, Buôn Trấp. Xã đã huy động lực lượng 4 tại chỗ, sơ tán hết các hộ dân trong diện bị ảnh hưởng. “Tính đến tối 20/11, toàn xã Krông Ana có 66 nhà dân bị ngập. Tất cả tài sản đã được các hộ dân di chuyển lên cao để đảm bảo an toàn. Sáng nay đang phát sinh thêm một số hộ bị ảnh hưởng, xã đang tiếp tục hỗ trợ sơ tán”, ông Việt cho hay.
Trước đó, ngày 19/11, nước dâng cao khiến đường vào Cầu treo Ea Chai qua thôn 6 Bình Hoà không thể lưu thông, cô lập toàn bộ 152 hộ với 689 khẩu đang sinh sống tại đây. Từ sáng 20/11, thôn bị cắt điện hoàn toàn, người dân di chuyển qua lại bằng thuyền tự phát.
Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền xã đã cung cấp áo phao cho người dân để đảm bảo an toàn đi lại. Riêng đối với học sinh, xã hỗ trợ kinh phí nhiên liệu đưa đón miễn phí. Từ ngày 20/11, xã tạm thời cho 53 học sinh của thôn nghỉ học do nước dâng cao.
Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến hệ thống giao thông như: Tỉnh lộ ĐT.698 (km0+440 – km2+050) ngập 1,61km, sâu từ 10–150cm, khiến tuyến đường không thể lưu thông từ 17h ngày 18/11. Đoạn đường hai bên Cầu Ea Chai, thôn 6 Bình Hoà cũng chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Một số đoạn đường nội đồng và đoạn liên xã qua Đèo Cư Pao bị sạt lở, không thể lưu thông.
Tính đến ngày 20/11, toàn xã Krông Ana ngập úng khoảng 50.000m² hoa màu và cây lâu năm đang vào thời điểm thu hoạch tại các thôn: Buôn Trấp, Sơn Trà, 1 Quảng Điền, 4 Bình Hoà.
Lũ khẩn cấp trên nhiều sông
Rạng sáng 21/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Ba, sông Krông Ana, sông Srê Pốk; đồng thời cảnh báo lũ trên sông Bàn Thạch và sông Krông Búk tiếp tục diễn biến phức tạp.
Theo ghi nhận lúc 1h ngày 21/11, mực nước lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch và Krông Búk có xu hướng giảm. Riêng hạ lưu sông Srê Pốk lũ tăng nhanh và duy trì ở mức rất cao, nhiều trạm vượt mức báo động 3.
Cụ thể:
Sông Ba: Củng Sơn đạt 34,35m (dưới báo động (BĐ) 3 là 0,15m), Phú Lâm 3,85m (trên BĐ3 khoảng 0,15m).
Sông Kỳ Lộ: Trạm Hà Bằng đạt 7,80m (trên BĐ1 khoảng 0,30m).
Sông Bàn Thạch: Hòa Mỹ Tây 12,68m (dưới BĐ3 là 0,82m).
Sông Srê Pốk: Giang Sơn 425,93m (trên BĐ3 là 1,93m); Bản Đôn 174,67m (trên BĐ3 là 0,67m); Krông Búk 455,13m (trên BĐ2 khoảng 0,13m).
Trong 12–24 giờ tới, lũ trên sông Ba, Kỳ Lộ và Bàn Thạch được dự báo giảm và dao động từ mức BĐ1 đến BĐ2.
Trên sông Srê Pốk, mực nước tiếp tục lên và duy trì ở mức cao, trong đó:
Trạm Bản Đôn có thể đạt đỉnh trên BĐ3 từ 0,70–1,20m.
Trạm Giang Sơn khả năng lên cao hơn BĐ3 từ 2,50–2,90m.
Trạm Krông Búk giảm dần nhưng còn dao động dưới BĐ2.
Đài Khí tượng Thủy văn cảnh báo lũ có thể gây ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ven sông suối; đồng thời làm tăng nguy cơ sạt lở đất ở nhiều khu vực.
Các địa phương có nguy cơ cao gồm: Phú Mỡ, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Hòa Thịnh, Bình Kiến, Ea Ly, Ea Bá, Tây Sơn, Vân Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Hòa Mỹ, Suối Trai, Phú Hòa 1, phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa, Hòa Sơn, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Đăng Kang, Ea Ning, Dray Bhăng, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Súp, Ea Rốk, Ia Lốp, Ea Bung, Ea R’vê.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn, suối nhỏ, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.
Bác tin đồn gây hoang mang cho người dân vùng hạ du
Sáng nay 21/11, ông Trần Văn Khánh – Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (thuộc Tổng công ty phát điện 3) đã phát thông báo bác tin đồn lan truyền về việc đập thủy điện Buôn Tua Srah của công ty này đang không an toàn, gây hoang mang cho nhân dân vùng hạ du.
Theo ông Khánh, công ty khẳng định tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn và ổn định. Công ty luôn thực hiện công tác quan trắc, tính toán và cung cấp thông số vận hành hồ chứa đến các cơ quan chức năng đầy đủ và kịp thời theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk và Phương án phối hợp PCTT&TKCN hồ chứa.
Các chế độ vận hành như “hạ thấp mực nước hồ” và “cắt, giảm lũ cho hạ du” đều được công ty thực hiện theo đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và giảm lũ tối đa cho vùng hạ du. Hiện nay, lưu lượng về hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã giảm xuống dưới ngưỡng gây lũ (lúc 8h30 ngày 21/11/2025 là 614m3/s), hồ đang tiếp tục điều tiết giảm lũ cho hạ du trong thời gian tới.
Ông Khánh cũng cho biết, công ty sẵn sàng bố trí xe đưa lãnh đạo địa phương và đại diện của các hộ dân quan tâm đi kiểm tra hiện trạng công trình để có thông tin trực tiếp, tuyên truyền cho người dân yên tâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định đời sống của nhân dân vùng hạ du.