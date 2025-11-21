Bắt Đinh Văn Thống sinh năm 1993

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về tăng cường quản lý người liên quan ma túy, vào khoảng 8h00 ngày 19/11, Công an xã Tiên Điền tiến hành gọi hỏi, test nhanh ma túy đối với Đinh Văn Thống (SN 1993, trú thôn Quang Mỹ, xã Tiên Điền). Kết quả test cho thấy Thống dương tính với chất ma túy.

4 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Quá trình làm việc, Thống khai nhận đã sử dụng trái phép ma túy hồng phiến vào đêm 17/11 và rạng sáng 18/11.

Mở rộng đấu tranh, Công an xã xác định Thống cùng Trần Văn Cần (SN 1997, trú thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1992, trú thôn Thành Tiến, xã Tiên Điền) đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Thống vào tối 17/11.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tại hiện trường. Cùng ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng trên để phục vụ điều tra.

Hiện Công an xã Tiên Điền tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.