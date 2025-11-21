Bắt Nguyễn Thành Long sinh năm 1993 trên xe khách Bắc - Nam

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm Nguyễn Long Thành (32 tuổi, trú xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) - người bị truy tìm vì hành vi hiếp dâm và giữ người trái pháp luật, đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp đón dừng phương tiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Long Thành (32 tuổi, trú tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên - là nghi phạm “giữ người trái pháp luật” và “hiếp dâm”, gây án tại tỉnh Hưng Yên đang trên đường bỏ trốn).

Theo đó, ngày 19/11/2025, sau khi nhận được tin báo của quần chúng có đối tượng Nguyễn Long Thành đang di chuyển trên xe khách lưu thông theo hướng Bắc - Nam để trốn chạy. Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp Công an xã Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng để chốt chặn và bắt giữ.

Đến 17h10 phút cùng ngày, tại Km 672 +800 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tiến hành đón dừng ô tô khách do lái xe T.Q.B (trú tại xã Duy Tân, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng Nguyễn Long Thành; tại thời điểm bắt giữ trong túi áo của đối tượng có cất dấu 02 dao nhọn, 01 điện thoại và một số đồ dùng cá nhân.

Sau khi xác minh, làm rõ thông tin được biết trước đó Nguyễn Long Thành đã có 02 tiền án về tội “Cướp tài sản”, đối tượng bị nhiễm HIV từ năm 2021, Tổ tuần tra, kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.