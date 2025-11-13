Đưa con gái 7 tuổi của bạn nhậu về nhà mình hiếp dâm

Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tạm giữ Lê Trí Tâm Anh (SN 1988, ngụ xã Chợ Vàm) để điều tra về hành vi “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ”.

Lê Trí Tâm Anh tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, tối 8/11, sau khi nhậu xong, Tâm Anh nảy sinh ý định đồi bại với cháu P.T.N.A. (SN 2018) con gái của bạn nhậu. Đối tượng đã dụ dỗ, chở cháu A. về nhà riêng rồi thực hiện hành vi xâm hại . Sau đó, Tâm Anh đưa nạn nhân về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Phát hiện con gái có dấu hiệu bất thường, gia đình hỏi thì cháu bé kể lại toàn bộ sự việc. Người thân lập tức trình báo công an.

Biết không thể trốn tránh, Tâm Anh đến Công an xã Chợ Vàm đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai trước đó, ngày 23/10, cũng từng xâm hại cháu A. tại nhà riêng.