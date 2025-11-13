Đêm 12/11, Hà Nội bất ngờ rung lắc

Đêm 12/11, nhiều người dân tại Hà Nội không khỏi bất ngờ khi cảm nhận được sự rung lắc kéo dài khoảng 3 - 5 giây. Ngay lập tức, hàng loạt các bài đăng chia sẻ về hiện tượng này đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều người cho biết đang nằm thì thấy giường rung “nhè nhẹ như có ai đẩy”, có người thậm chí còn nghĩ mình bị ảo giác, thế nhưng tới lần rung thứ 2, mọi người mới nhận ra Hà Nội vừa xảy ra rung lắc nghi do động đất.

Nhiều nhân viên văn phòng đã di chuyển xuống tầng 1 sau khi cảm nhận được những trận rung lắc vào tháng 3/2025

“Ôi tưởng chỉ mình mình thấy, ai ngờ bạn bè quanh Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc đó. Rung khoảng 3 - 5 giây, tim đập thình thịch luôn”, chị Trang Đỗ tại Hà Đông, chia sẻ.

“Đang lướt điện thoại trên giường, tự nhiên giường rung như có người nhảy ở phòng bên. Bố mẹ ở phòng khác cũng thấy”, bạn Thanh Tâm (Thanh Xuân) bình luận.

“Rung hai nhịp, cách nhau vài chục giây. Mình ở tầng 25 nên cảm nhận rất rõ”, anh K.H. (Hà Đông) cũng chia sẻ.

Nhiều người khác cho biết cảm giác rung lắc chỉ kéo dài vài giây, đồ đạc không rơi đổ, thang máy và hệ thống điện nước hoạt động bình thường.

Trong khi cơ quan chuyên môn chưa phát đi thông tin riêng về hiện tượng rung lắc ở Hà Nội đêm nay, các bản tin của Viện Các khoa học Trái đất (VAST) trước đó cho biết chiều tối 11/11 đã xảy ra một loạt trận động đất nhỏ (ML 2.5–2.9) tại khu vực miền Trung với chấn tiêu khoảng 8,1 km: lúc 23:19 (giờ Hà Nội) một trận ML 2.6 tại vùng toạ độ 14,907°N–108,137°E; tiếp đó 23:25 một trận ML 2.5 tại 14,959°N–108,113°E. Các trận này được đánh giá cấp rủi ro thiên tai 0 (rất thấp) và đang tiếp tục theo dõi.