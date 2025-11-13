Động đất lúc nửa đêm, Hà Nội và nhiều địa phương ghi nhận rung lắc

PV, Theo vtv.vn 01:16 13/11/2025
Hàng loạt địa phương từ Hà Nội đến Nghệ An ghi nhận rung lắc lúc 23h28 đêm 12/11.

Khoảng 23h28 ngày 12/11, nhiều người dân tại Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An cho biết cảm nhận rõ rung lắc mạnh như có động đất. Nhiều người phản ánh đồ vật trong nhà rung lắc.

Chia sẻ với phóng viên VTV Times, chị N.A cho biết, gia đình chị ở tầng 8 một chung cư ở Hà Nội và người dân sống tòa nhà cảm giác rất rõ chuyển động rung lắc.

Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất chưa phát đi thông báo chính thức về vụ việc. Các chuyên gia đang rà soát dữ liệu địa chấn để xác định nguyên nhân rung chấn.

