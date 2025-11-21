Hàng nghìn lời kêu gọi cứu trợ đồng bào đang oằn mình trong cơn lũ lịch sử: Tất cả vì miền Trung thương yêu!

Miền Trung ruột thịt đang oằn mình trong cơn lũ lịch sử, nước dâng cao cuốn đi biết bao mái nhà, mùa màng và cả tài sản cả đời tích lũy của người dân. Nhiều gia đình bỗng chốc trắng tay, trẻ em, người già, phụ nữ... ai cũng đối mặt với nỗi sợ hãi và mất mát chưa từng thấy.

Nước mắt, nỗi đau và sự mất mát chất chồng khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trong lúc khó khăn ấy, mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi hành động cứu trợ của chúng ta đều trở thành niềm hy vọng sống còn, nối dài tình người, giúp đồng bào vùng lũ vượt qua cơn khốn khó.

Ngay trong ngày 21/11, hàng ngàn cá nhân, tập thể trên khắp mọi miền tổ quốc đã chung tay kêu gọi người dân cùng nhau cứu trợ, giúp đỡ khúc ruột miền Trung. Phần lớn mọi người đều không nhận tiền mặt mà chỉ nhận nhu yếu phẩm, thuốc men... những thứ người dân cần nhất lúc này.

Bài chia sẻ của nhà báo Trần Mai Anh trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Nhà báo Mai Anh chia sẻ trên trang cá nhân, "Gửi những người yêu tin tôi. Mẹ Còi cùng những người em thân yêu đã hợp sức cùng đội cứu hộ. Chúng tôi đã chung tiền để đổi thành chi phí khẩn cấp, thêm cano cứu hộ, các vật dụng thiết yếu… Sức mấy chị em có hạn nên nếu các bạn thân yêu của chúng tôi cũng đều đang muốn góp sức khẩn cấp, và phụ giúp bà con những tỉnh thành thiệt hại qua những cơn bão lũ có thêm nguồn lực hồi phục lâu dài thì mình hãy cùng nhau. Mấy chị em tôi góp bằng tiền, bằng sức, bằng giọng hát, bằng tri thức, bằng chính uy tín cá nhân mình cần sự hợp lực với những gì các bạn cũng đang muốn trao đi lúc này. Bạn yêu của tôi ơi, hãy để lại lời nhắn ở đây hoặc góp ý tưởng, góp sức để mình giữ được thông tin nhau nhé".

Những lời nhắn nhủ đã nhận được hàng trăm phản hồi, từ những người sẵn sàng gửi nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo ấm đến những cá nhân sẵn sàng tham gia trực tiếp vào các đội cứu trợ. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đều là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái.

Nhiều lời kêu gọi hỗ trờ đồng bào vùng lũ đã được đăng tải và nhận được sự hưởng ướng của người dân trên cả nước

Kêu gọi người dân chung tay ủng hộ lương thực, thực phẩm, thuốc men... nhu yếu phẩm đồ dùng sinh hoạt cho người dân vùng lũ

Không chỉ có những tấm lòng cá nhân, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cũng đã nhanh chóng triển khai các chương trình cứu trợ khẩn cấp, cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men và trang thiết bị y tế tới vùng lũ. Những chiếc xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau vượt hàng trăm cây số, bất chấp mưa bão, để kịp thời tiếp sức cho bà con đang gặp khó khăn.

Mỗi lời kêu gọi đều chứa đựng một thông điệp rõ ràng: “Miền Trung đang cần bạn - hãy sẻ chia để họ không đơn độc giữa bão lũ.”

Chỉ trong vài giờ, hàng ngàn tấm lòng đã đáp lời. Những chuyến hàng nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men và quần áo ấm được gom góp khắp nơi, mang theo cả tình thương và niềm hy vọng đến với đồng bào.

Nhiều người còn tự nguyện trực tiếp vượt lũ, mang đến từng thôn bản, từng gia đình những gì họ cần nhất. Tình người như những cánh tay nối dài, che chở, giúp miền Trung vững vàng hơn giữa cơn lũ dữ.

Không chỉ góp của, nhiều người còn kêu gọi các tình nguyện viện cũng nhau chung tay hỗ trợ người dân cùng lũ dọn dẹp, khuân vác hàng hóa, nhu yếu phẩm...

Những hành động nghĩa tình đó đã chạm đến trái tim hàng triệu người trên khắp đất nước. Không ít cá nhân và tập thể đã tự bỏ thời gian, công sức, vượt hàng trăm cây số để đến với miền Trung, mang theo tình thương, sự sẻ chia và niềm tin rằng đồng bào sẽ sớm vượt qua khó khăn. Những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau mang hi vọng, len lỏi vào từng thôn, từng bản, từng ngôi nhà bị ngập lụt.

Nhu yếu phẩm nước uống... được trao đến tay người dân vùng lũ (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Thông điệp trên những chuyến xe cứu trợ khiến nhiều người ấm lòng (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Lời kêu gọi cứu trợ không chỉ dừng lại ở việc gửi hàng, mà còn là lời nhắc nhở về tình người, về trách nhiệm và sự đồng cảm sâu sắc. Mỗi món quà nhỏ, mỗi túi nhu yếu phẩm, mỗi ánh mắt sẻ chia đều trở thành sức mạnh để miền Trung kiên cường đứng dậy sau lũ.

Giữa khó khăn, miền Trung vẫn nhận thấy sức mạnh của cộng đồng. Hãy cùng chung tay, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng trái tim, để mỗi đồng bào nơi miền Trung ruột thịt cảm nhận được rằng họ không hề đơn độc giữa cơn lũ dữ.

Mỗi tấm lòng, mỗi bàn tay chung sức đều đang góp phần viết nên câu chuyện về sự đoàn kết, về niềm tin và sự sống còn. Và chắc chắn rằng, với tinh thần ấy, khúc ruột của Tổ quốc sẽ từng bước hồi phục, vượt qua cơn lũ lịch sử này.

Tính đến 11h ngày 21/11, mưa lũ đã làm 53 người chết và mất tích, trong đó 44 người chết (Thừa Thiên Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người còn mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1). Đây là con số thiệt hại về người rất lớn, tập trung tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Về nhà ở, 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26). Qua rà soát nhanh, hiện còn 26.906 nhà đang bị ngập, trong đó Gia Lai 6.320 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà. Nhiều xã, phường bị ngập trên diện rộng: Khánh Hòa 50 xã, Gia Lai 3 xã, Đắk Lắk 7 xã.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp rất lớn. Có 13.484 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (Quảng Trị 79 ha, Đà Nẵng 59 ha, Đắk Lắk 1.106 ha, Khánh Hòa 10.600 ha, Lâm Đồng 1.640 ha) và 2.059 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị ảnh hưởng (Quảng Trị 10 ha, Đà Nẵng 53 ha, Quảng Ngãi 4 ha, Đắk Lắk 392 ha, Khánh Hòa 1.600 ha). Về chăn nuôi, 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con). Riêng Khánh Hòa còn có 88 ha thủy sản bị thiệt hại.

Hệ thống hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ vẫn còn 26 vị trí ngập lụt, sạt lở cục bộ gây ách tắc, gồm 8 vị trí trên quốc lộ 1, 6 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 1 vị trí quốc lộ 14D, 3 vị trí quốc lộ 4E, 3 vị trí quốc lộ 40B, 3 vị trí quốc lộ 27C, 2 vị trí quốc lộ 20. Đáng chú ý, tại Lâm Đồng đã xảy ra sạt lở, đứt gãy tại đèo Mimosa, sạt lở tại đèo Prenn, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Có 147 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Ngành đường sắt đã phải dừng 8 chuyến tàu khách ngày 19/11 và 6 chuyến tàu khách ngày 20/11 (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5) để bảo đảm an toàn. Về hàng không, Cảng hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác, dự kiến mở lại từ 12h ngày 21/11.

Về điện, có 1.156.501 khách hàng bị mất điện; đến sáng 21/11 đã khôi phục cho 664.249 khách hàng, còn 492.252 khách hàng chưa được cấp điện trở lại (Đà Nẵng 137, Gia Lai 66.578, Đắk Lắk 245.826, Khánh Hòa 180.708). Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.