Chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân gây mưa lũ lịch sử, ngập lụt tứ bề ở miền Trung

Video: Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, mưa lũ ở Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm. Đêm qua và sáng nay 20/11, đã có 3 điểm cơ quan khí tượng thuỷ văn đo được mực nước vượt đỉnh lũ lịch sử.

Trong đó, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) vượt lũ lịch sử năm 2009, lũ sông Ba (Đắk Lắk) vượt lũ lịch sử năm 1993, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.

Hiện nay, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa; sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang ở mức rất cao, trên báo động (BĐ)3 khoảng 0,2-2,12m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) ở dưới BĐ3.

Mực nước sông Hương, sông Bồ (TP Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống. Đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng là 13,14m (lúc 5h ngày 20/11), trên mức BĐ3 2,14m, dưới mức lũ lịch sử năm 2003 (13,34m) 0,20m.

Theo chuyên gia, mưa lũ ở miền Trung đang ở mức rất nguy hiểm.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm. Mực nước trên các sông khác có xu hướng xuống chậm.

"Đây là đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày ở Nam Trung Bộ (từ khoảng đêm 17/11 đến nay), sau một đợt mưa trước đây, khiến lũ trên các sông lên nhanh. Ngoài ra, việc vận hành các hồ chứa đã làm cho mực nước trên các sông ở mức tương đối cao.

Thêm nữa, trong những ngày vừa qua, ảnh hưởng của hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp với sóng đông nên các đợt mưa tập trung khá nhiều ở hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà, trong đó tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển, dẫn đến lượng mưa ngày vượt lịch sử chúng tôi đã quan trắc được ở khu vực Phú Yên (cũ) tức thuộc tỉnh Đắk Lắk ngày nay.

Ngoài ra, nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất hiện nay đang ở mức cao và rất cao tại Nam Trung Bộ, đặc biệt là hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà", ông Lâm đánh giá về đợt mưa lũ lịch sử đang xảy ra tại Nam Trung Bộ.

Đã có lúc xảy ra mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa như Sơn Thành Tây và Sơn Thành Đông; Hòa Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hinh đều ghi nhận 1.000-1.200mm.

Trong ngày và đêm hôm nay, mưa lớn còn xảy ra ở Nam Trung Bộ, trong đó trọng tâm vẫn ở hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Lượng mưa này sẽ khiến lũ trên các sông tại Đắk Lắk và Khánh Hoà duy trì trên BĐ3, nguy cơ ngập lụt đặc biệt lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới ở ven biển và cao nguyên Nam Trung Bộ vẫn ở mức rất cao.

Sau ngày 21/11, mưa sẽ giảm và dịch dần lên phía Bắc ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng hay TP Huế, lũ trên các sông sẽ xuống nhanh hơn. Tuy nhiên, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm.