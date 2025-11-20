Hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm nhất định phải biết những lợi ích và lưu ý sau khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai

TÓM TẮT SỰ THAY ĐỔI LỚN NHẤT TỪ 01/01/2026

Theo tài liệu Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mo hình từ khuế thoán sang kê khai và phát triển lên doanh nghiệp, từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 200 triệu đến 3 tỷ đồng/năm sẽ:

- Không còn nộp thuế khoán nữa (hết bị cơ quan thuế ấn định mức thuế cố định hàng tháng/quý). - Chuyển sang kê khai và nộp thuế theo phương pháp khoán tỷ lệ % trên doanh thu thực tế (giống như hiện nay nhưng chủ động kê khai). - Được kê khai, nộp thuế theo quý thay vì theo tháng → giảm tần suất kê khai 3 lần/năm. - Vẫn áp dụng tỷ lệ % thuế GTGT + TNCN theo từng ngành nghề như cũ, nên cách tính tiền thuế không thay đổi nhiều.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỚI HỘ KINH DOANH