Quỹ Thiện Tâm của Vingroup kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp đồng bào bão lụt, mức hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng/người: Hướng dẫn đăng ký thông tin

Nguồn: Facebook Quỹ Thiện Tâm

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng do chuỗi bão lũ liên tiếp tại miền Trung, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa chính thức kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp với định mức tái thiết cao nhất lên tới 100 triệu đồng. Đơn vị này cũng công bố đường dẫn đăng ký trực tuyến để rút ngắn tối đa thời gian xác minh và giải ngân.

Ngay khi công bố chính sách, đại diện Quỹ Thiện Tâm cho biết đã hoàn tất việc giải ngân đợt đầu tiên với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cho 19 hộ dân có nhà sập hoàn toàn tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Hiện tại, Quỹ đang tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát sang các tỉnh thành khác chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão từ số 10 đến số 13.

Để đảm bảo dòng tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng một cách nhanh nhất, Quỹ Thiện Tâm khuyến nghị người dân hoặc người thân thực hiện đăng ký thông tin ngay tại cổng dữ liệu trực tuyến của quỹ.

Lưu ý: Song song với việc điền biểu mẫu online, người dân cần báo cáo thông tin tới Mặt trận Tổ quốc tại địa phương để tạo cơ sở đối chiếu, xác minh.

Chi tiết 3 định mức hỗ trợ tài chính

Theo cơ chế vừa ban hành, Quỹ Thiện Tâm phân loại mức hỗ trợ dựa trên mức độ thiệt hại về người và tài sản với các tiêu chí cụ thể:

Thứ nhất, đối với thiệt hại về người: Áp dụng mức hỗ trợ 100 triệu đồng/người đối với các gia đình có thành viên thiệt mạng hoặc mất tích do bão lũ.

Thứ hai, đối với thiệt hại về nhà ở (Sập hoàn toàn): Áp dụng mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ . Đây là mức chi cố định dành cho tất cả các trường hợp có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn, không phân biệt hoàn cảnh.

Thứ ba, đối với thiệt hại về nhà ở (Hư hỏng từ 50% trở lên): Áp dụng mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ . Gói này ưu tiên xét duyệt cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm: Hộ nghèo, cận nghèo; Gia đình người có công; Người già neo đơn; Phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ; Gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (F1) hoặc trẻ mồ côi dưới 16 tuổi.

Về quy trình xử lý, đại diện Quỹ khẳng định ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu từ biểu mẫu trực tuyến và thông tin từ địa phương, nhân sự của Quỹ sẽ trực tiếp xuống địa bàn để thẩm định độc lập trước khi trao tiền mặt tận tay người dân.

Quỹ Thiện Tâm là tổ chức phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Vingroup, được thành lập từ năm 2006. Khác với các quỹ từ thiện thông thường, toàn bộ chi phí vận hành của Quỹ đều do Tập đoàn và các lãnh đạo Vingroup tài trợ. Cơ chế này đảm bảo 100% số tiền thiện nguyện được chuyển tải trọn vẹn đến các hoàn cảnh khó khăn và công trình cộng đồng.﻿