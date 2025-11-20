Bất ngờ: Rau siêu thị rẻ hơn chợ truyền thống gần một nửa

Ngày 20-11, trong khi giá rau củ ở TP HCM vẫn cao hơn nhiều so với thịt, cá thì nhiều người bất ngờ khi thấy giá rau ở siêu thị giá vẫn như cũ.

Khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động tại Bách Hóa Xanh trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) rau khá nhiều và giá rẻ. Tại đây các loại rau cải thìa, cải xanh, cải ngọt, cải nhúng, rau muống,… mua 1 tặng 1.

Rau ở Bách Hóa Xanh

Ví dụ rau muống hạt giá gần 17.000 đồng/gói 300 gram, sau khuyến mãi tính ra chỉ khoảng 28.000 đồng/kg trong khi ở các chợ truyền thống khoảng 50.000 đồng/kg.

Một số loại rau không còn mới như: cà tím, dưa leo,… có giá giảm 50%, tương tự ngày thường.

Tuy nhiên, một số mặt hàng như hành lá (đang thiếu) về siêu thị ít nên đến trưa khách đến không còn hàng.

Cà chua không còn mới, giá giảm

Người tiêu dùng vào siêu thị chọn rau trưa 20-11

Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cũng tung đang ưu đãi đúng nhóm hàng "nóng". Từ ngày 20 đến 26-11, Saigon Co.op tổ chức Lễ hội rau củ với 100% sản phẩm đạt chuẩn VietGAP – GlobalGAP, "Tick xanh trách nhiệm" và truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Nhiều mặt hàng rau ăn lá và củ quả giảm từ 10 - 20% so với thị trường như bắp cải, xà lách thủy canh, ớt chuông, bông cải, cà chua beef, cà rốt…

Saigon Co.op đã làm việc với các nhà cung cấp tại địa phương để điều chỉnh phương án vận chuyển linh hoạt để duy trì nguồn rau ôn đới từ Đà Lạt và bao tiêu rau lá nhiệt đới như rau muống, cải ngọt… nhằm giữ lượng rau xanh ổn định, bảo đảm chất lượng và giá bình ổn, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

Hệ thống Saigon Co.op tung chương trình khuyến mãi rau củ

Thời điểm hiện tại mua rau siêu thị rẻ hơn rau chợ

Không chỉ đóng vai trò là nhà phân phối, từ nay đến cuối năm, Saigon Co.op sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho HTX, nhà cung cấp địa phương, mục tiêu là bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức giá hợp lý, phù hợp tình hình thực tế.

Tương tự, hệ thống bán lẻ MM Mega Market cũng cố gắng bảo đảm hàng hóa trong hệ thống và chạy các chương trình khuyến mãi theo kế hoạch.

Nhiều mặt hàng sau khuyến mãi có giá khả thấp như cải thảo Đà Lạt còn 12.000 đồng/kg, bí đỏ 15.000 đồng/kg, dưa hấu 12.000 đồng/kg, cải bẹ xanh 12.000 đồng/gói 0,5 kg.

Nhiều vườn rau bị ngập nước

Thông tin từ Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho biết đêm 19, rạng sáng 20-11 có 1.652 tấn rau củ về chợ, ít hơn ngày hôm trước 14 tấn. Mặt bằng giá vẫn tiếp tục ở mức cao nhưng một số mặt hàng đã hạ nhiệt như: bầu, bí đao, khổ qua, ngò rí, đậu cove về nhiều, tiêu thụ chậm, giá giảm từ 3.000 – 10.000 đồng/kg.

Mặt hàng giảm giá mạnh như bầu, từ 28.000 xuống 20.000 đồng/kg; đậu cove từ 45.000 đồng/kg xuống 37.000 đồng/kg.

Trong khi đó, bí đỏ, cà chua, chanh giấy hàng về bình thường nhưng khách mua nhiều, giá tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg. Theo đó, cà chua từ 35.000 đồng/kg, lên 40.000 đồng/kg, bí đỏ 17.000 đồng/kg lên 22.000 đồng/kg.

Liên quan đến tình trạng sạt làm làm gián đoạn nhiều tuyến đường từ Lâm Đồng, vựa rau của TP HCM, một số doanh nghiệp tại Lâm Đồng cho hay vẫn còn một số tuyến đường khác thay thế nhưng thời gian vận chuyển lâu hơn, chi phí vận chuyển tăng.





