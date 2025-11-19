Bát phở có thể tăng giá vì cọng hành, người dân ngóng mãi giá rau xanh không giảm

Chị Nguyễn Thu, ở phố Hoàng Cầu (TP Hà Nội) cho biết tình trạng giá rau xanh tăng vọt đã diễn ra nhiều ngày nay khi mưa lũ xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung khan hiếm.



Nhiều người bán cho biết nguồn cung rau xanh những ngày này khan hiếm, khó nhập hàng

"Thông thường trong 500 ngàn đồng đi chợ, tôi chỉ phải dành khoảng 60-70 ngàn đồng cho mua rau, thì nay dành tới 200 ngàn đồng" - chị chia sẻ.

Bình thường mỗi mớ rau muống, rau cải, rau ngót… có giá dao động từ 5.000 - 10.000 đồng, tùy từng thời điểm, nay tăng lên 20.000 - 25.000 đồng/mớ.



Để người tiêu dùng khỏi sốc, người bán chuyển sang bán theo kg, dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các loại rau gia vị như hành, mùi, thì là, cà chua… tăng giá rất mạnh. Một người dùng thốt lên trên mạng xã hội: "Chuyện gì đang xảy ra mà mua 7 quả cà chua có giá hơn 90 ngàn đồng vậy. Mức tăng giá ngoài sức tưởng tượng".

Bà nội trợ than phiền về 7 quả cà chua giá hơn 90 ngàn đồng

Nhiều bà nội trợ cũng đem hoang mang này chia sẻ trên mạng xã hội, có người than phiền mua 2 lạng thịt bò chỉ mất 48 ngàn đồng mà mua rau, quả xào cùng mất tới 50 ngàn đồng, phải chăng rau đắt hơn thịt.

Trong khi đó, các quán phở, quán bún cũng giật mình thon thót với báo giá rau gia vị mỗi ngày - nguyên liệu vốn được xem chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng chi phí của bát phở.

Rổ rau 140 ngàn đồng của một gia đình ở Hà Nội ngày 19-11

"Nhiều năm nay, quán phở bò của gia đình luôn duy trì mức giá trung bình 30.000 đồng/bát, nhưng nay thời buổi kinh doanh ngày càng khó khăn, chi phí tăng mạnh trong thời gian qua. Đến những nguyên liệu tưởng chừng rẻ như rau gia vị nay cũng tăng giá mạnh khiến tôi cũng đang phải cân nhắc tăng giá lên 35.000 đồng/bát" - ông Minh, chủ một quán phở bò ở phường Đông Ngạc, Hà Nội - than thở.

Hà Nội đã hết ngập lụt nhiều ngày nhưng nhiều người sản xuất cho biết vẫn khó để gieo trồng rau xanh cho vụ mới do thời tiết mưa nhiều, cây không thể nảy mầm, phát triển.

Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc HTX Rau quả sạch Chúc Sơn, cho biết thời tiết bất thường, mưa nhiều ngày, khi có nắng lại nắng gắt khiến rau ăn lá phát triển chậm, gieo trồng cả tháng vẫn không thu hoạch được. Đây là lý do khiến giá rau xanh tăng mạnh, cung không đáp ứng đủ nhu cầu.