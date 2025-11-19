Phụ huynh đón con về khi Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế xuất hiện trở lại trường

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ

Ngày 19-11, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nhằm bàn giải pháp ổn định hoạt động dạy học sau vụ 40 học sinh nhập viện hồi cuối tháng 9-2025.

Theo UBND xã Kim Ngân, ngay sau khi bà Đỗ Thị Hồng Huế quay trở lại trường làm việc, nhiều phụ huynh đã lo lắng kéo đến trường và đưa con về nhà. Diễn biến này khiến công tác dạy học bị xáo trộn, buộc chính quyền địa phương phải họp khẩn để tìm hướng tháo gỡ.

Tại cuộc họp ngày 17-11, một số ý kiến đề xuất bà Huế nên tiếp tục nghỉ phép trong thời gian chờ các cơ quan chức năng kết luận, giải quyết dứt điểm vụ việc. Một số khác cho rằng có thể xem xét phương án nghỉ hưu theo chế độ để giảm áp lực tâm lý, tránh gây thêm bất ổn cho môi trường học tập của học sinh.

Sau buổi làm việc, bà Huế có mặt tại trường nhưng nhiều phụ huynh tiếp tục tập trung phản ứng và đón con về. Đây là lần thứ hai bà trở lại trường nhưng bị phụ huynh phản đối.

Nhiều phụ huynh tập trung phản đối khi bà Huế quay trở lại trường hồi tháng 10

UBND xã Kim Ngân cho biết đang tiếp tục trao đổi với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý phù hợp, trong đó quyền lợi và sự ổn định tâm lý của học sinh được đặt lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm hoạt động dạy học trên địa bàn không bị gián đoạn.

Cũng trong ngày 17-11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh bà Huế nằm gục ngay giữa lối đi dẫn vào phòng làm việc của một cán bộ trong trường, tay vẫn cầm điện thoại. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh và học sinh, khiến không ít người bối rối. Hình ảnh này gây phản cảm và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trước đó, như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, sáng 26-9, hơn 40 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus - loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng.

Ngay sau đó, UBND xã Kim Ngân đã ra 2 quyết định đình chỉ công tác liên tiếp đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế để phục vụ xác minh vụ việc. Đến nay, sức khỏe các em học sinh đã ổn định, còn vụ việc đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.