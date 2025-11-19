Đến lượt đèo Mimosa ở Đà Lạt sạt lở, người dân lưu thông cẩn trọng

Tối 19-11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng giải tỏa hiện trường vụ sạt lở trên đèo Mimosa.



Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Mimosa vào chiều 19-11.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc nhiều phương tiện đang lưu thông qua đèo thì taluy dương sạt lở. Đất đá và cây cối phía trên đổ ập xuống mặt đường.

May mắn đoàn xe lưu thông chậm nên kịp thời phát hiện nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Vụ sạt lở khiến một số công trình dân dụng phía trên taluy bị lộ móng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết hiện tại đèo Mimosa vẫn lưu thông bình thường, đồng thời lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường và gia cố khu vực sạt lở.

Hiện Lâm Đồng có các đèo cấm lưu thông gồm Khánh Lê, Prenn, Sông Pha và D'ran.

Trước đó, đèo Prenn bị sạt lở, buộc phải cấm lưu thông. Hướng đi - về Đà Lạt được phân luồng qua đèo Mimosa, Sacom Tuyền Lâm và Tà Nung.

Đêm 18-11, một đoạn đèo Mimosa sạt lở, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phải khẩn cấp gia cố để đường đèo này vẫn lưu thông được. Tuy nhiên, xe có tổng trọng tải từ 15 tấn trở lên không được lưu thông qua đèo Mimosa, phải lưu thông qua đèo Tà Nung để vào Đà Lạt.