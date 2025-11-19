Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Công an phát thông báo khẩn đến người dân

Ngày 19-11, Công an xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) phát đi thông báo khẩn, đề nghị các hộ dân bị thiệt hại tài sản trong vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt Phong Phú (trừ các hộ đã làm việc và kê khai trước đó) đến trụ sở Công an xã lúc ngày 20-11 để được hướng dẫn kê khai thiệt hại theo quy định.

Đây là nội dung quan trọng nhằm phục vụ công tác điều tra, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến việc vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Nhà cửa, hoa màu vùng hạ du thiệt hại nặng do sự cố vỡ hồ chứa nước

Theo báo cáo ban đầu, sự cố vỡ hồ tại khu vực núi Tân Lại khiến 1 người thiệt mạng, cuốn trôi đất cát, làm ngập vườn cây, ao cá và nhiều tài sản khác của người dân vùng hạ lưu. Một số hộ bị thiệt hại nặng đang kiến nghị làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư.

Thống kê gần nhất, xã Tuy Phong ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại sau vụ vỡ hồ nước đêm 1-11.

Đến ngày 18-11, Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tháo cạn ít nhất hai hồ chứa nước lớn còn lại của dự án.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ giám sát việc phá bỏ các đập ngăn và yêu cầu doanh nghiệp không được tái tích nước khi chưa được cấp phép để tránh nguy hiểm cho vùng hạ lưu.