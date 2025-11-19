Khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Nguyễn Ngọc Bích Thủy và chồng

Đầu tháng 11/2025, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo tố giác tội phạm của nhiều công dân về việc tài khoản cá nhân phát sinh khoản tiền vay từ các ứng dụng vay tiền online mà bản thân không hề biết. Theo các bị hại này cho biết, trước đó, họ đã từng được một người tên Thủy, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn cài đặt một số ứng dụng trên điện thoại di động.

Qua nắm tình hình, hầu hết bị hại là sinh viên, người lao động từ nơi khác đến cư trú, thuê trọ trên địa bàn phường Tích Lương; có người bị phát sinh khoản vay online lên đến 40 triệu đồng, đối với một sinh viên năm nhất thì đây là một khoản tiền lớn, gây hoang mang và lo lắng; hơn nữa, những bị hại không hề biết mình bị phát sinh khoản vay từ bao giờ, vay như thế nào, bao nhiêu tiền, vay của ai…

Nguồn tin từ những bị hại cung cấp cho biết, có người tên Thủy ở phường Tích Lương thường đến gặp gỡ, nói rằng đang tích điểm khuyến mại, tăng tương tác trên các ứng dụng online và mượn điện thoại để thao tác.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy. Ảnh: CA Thái Nguyên

Thời gian đối tượng mượn điện thoại sử dụng trùng với thời điểm tài khoản của các bị hại phát sinh khoản vay tiền online và trùng với thời điểm tài khoản cuối cùng của các đối tượng nhận được tiền.

Kết hợp những thông tin trên, Cơ quan Công an dựng lên 2 đối tượng nghi vấn là: Nguyễn Ngọc Bích Thủy, sinh năm 2005 và chồng là Phan Hoài Nam, sinh năm 1997, trú tại Tổ 6, phường Tích Lương.

Ngày 07/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với Nguyễn Ngọc Bích Thủy và Phan Hoài Nam. Qua khám xét phát hiện, thu giữ: 29 sim điện thoại, 02 khay thẻ sim, 01 thiết bị GSM có thể lắp online đồng thời 32 sim, gần 20 thẻ ngân hàng các loại, một số thiết bị máy tính, điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy. Ảnh: CA Thái Nguyên

Quá trình đấu tranh với Nguyễn Ngọc Bích Thủy đã xác định được: Do đang cần tiền và có chút hiểu biết lẫn mánh khóe trong việc khai thác, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, Thủy đã mua thiết bị GSM, thu thập các sim điện thoại đã được kích hoạt và thu thập hàng trăm tài khoản ngân hàng. Khi có đủ các điều kiện về thiết bị, tài khoản…

Thủy bắt đầu lân la đến các khu nhà trọ, tiếp cận, làm quen với sinh viên, người lao động và tìm cách thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận: “Trong khoảng thời gian tháng 9-10/2025, đã đến các khu nhà trọ gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn các sinh viên cài đặt ứng dụng Viettel money và xin Voucher giảm giá, sau khi hoàn thành sẽ hỗ trợ mỗi người từ 100.000đ đến 200.000đ. Khi được mọi người tin tưởng, tự mình trực tiếp vào ứng dụng Viettel money trên điện thoại của bị hại, lén lút tạo hồ sơ vay thấu chi, quét nhận diện khuôn mặt, lấy mã OTP của bị hại chuyển cho đồng phạm đang chờ sẵn rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản. Sau khi số tiền được giải ngân vào tài khoản của bị hại thì nhanh chóng chuyển tiền đến tài khoản của mình hoặc các tài khoản của đồng phạm, xóa lịch sử giao dịch hoặc gỡ luôn ứng dụng khỏi điện thoại và chiếm đoạt số tiền của bị hại”.

Tang vật của vụ án gồm thiết bị máy tính, GSM, sim điện thoại, thẻ ngân hàng... Ảnh: CA Thái Nguyên

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng của Nguyễn Ngọc Bích Thủy đã thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với số tiền gần 300 triệu đồng. Điều đáng nói là ngoài hành vi lừa đảo của các đối tượng, thì chính các bị hại cũng chủ quan, thiếu cảnh giác, để các đối tượng tạo lập khoản vay mà không hề hay biết, đến khi bị đòi nợ hoặc thầy cô, bạn bè nhắc hỏi kiểm tra tài khoản thì mới biết mình đang có khoản vay thấu chi.

Theo Thượng tá Lê Xuân Tường- Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đây là phương thức thủ đoạn mới, bị hại chủ yếu là sinh viên mới nhập trường hoặc công dân thiếu hiểu biết về pháp luật, số tiền bị chiếm đoạt giao động từ 3 triệu đến 40 triệu đồng/01 người.

Ngày 14/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ. Ngoài hành vi trên, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh làm rõ hành vi mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy và đồng bọn.

Những ai là người bị hại, người có liên quan trong vụ án trên thì liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hoặc Công an các xã, phường để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.