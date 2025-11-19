Lở núi vùi lấp nhà, nữ bí thư chi đoàn ở Đắk Lắk tử vong

Ngày 19/11, ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu ( Đắk Lắk ) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi, gây sập nhà khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị V.T.U. (33 tuổi), Bí thư chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu.

Theo ông Trần Công Hoan, bước đầu ghi nhận nạn nhân sống một mình. Lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng vận chuyển thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 6h cùng ngày, đất đá từ quả núi phía sau nhà chị U. sạt lở, tràn xuống dưới. Nhà chị U. bị đất đá tràn xuống, làm đổ sập và đè chị tử vong.

Mưa úng gây ngập úng diện rộng ở Đắk Lắk.

Sáng 19/11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nước lũ dâng cao đã khiến Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 và Quốc lộ 1 bị tê liệt hoàn toàn, không thể lưu thông.

“Chúng tôi đã chốt chặn cả 3 tuyến đường này, không có xe nào qua lại được. Riêng Quốc lộ 1, phương tiện phải chờ nước rút mới có thể đi tiếp nên các phương tiện ùn ứ kéo dài”, vị này thông tin.

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, giải cứu một người dân bị mắc kẹt trong vụ sạt lở khiến một ngôi nhà trên địa bàn bị vùi sập.

Sạt lở, đất đá sạt xuống khu vực nhà dân. Clip: Người dân cung cấp.

Ngày 19/11, thông tin với Tiền Phong , ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực giải cứu 1 người dân còn mắc kẹt trong vụ sạt lở làm sập nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở núi tại khu vực Hải Minh xảy ra vào lúc 3h sáng cùng ngày, khiến đất sạt xuống vùi lấp phía trước nhà dân, thời điểm này có 2 vợ chồng trong nhà.

Các lực lượng đang khẩn trường cứu người mắc kẹt.

Chủ tịch phường Quy Nhơn cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa được một cụ ông ra ngoài an toàn, còn cụ bà vẫn mắc kẹt bên trong, hiện các lực lượng vẫn đang tích cực đào đất để tìm đường tiếp cận vào phía trong nhà.