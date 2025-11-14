Toàn cảnh từ flycam vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

Tối 14-11, lãnh đạo xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với 3 người mất tích trên địa bàn. 3 người này nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Toàn cảnh từ flycam vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

Trong ngày, tiếp nhận thông tin vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Tối 14-11, nhiệt độ ở khu vực sạt lở xuống 15 độ, lực lượng chức năng phải đốt lửa sưởi ấm (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Ngay khi xảy ra sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường.

Từ chiều 14-11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Bên cạnh đó, 103 cán bộ, chiến sĩ được huy động từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, lực lượng dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an xã và UBND xã Hùng Sơn cùng với 2 flycam, 3 ô tô tích cực tham gia tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng yêu cầu lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tổ chức di dời 84 người dân ở thôn Glao và 87 người tại thôn H Jun, xã Hùng Sơn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

(Ảnh: xã Hùng Sơn)

Quả đồi bị sạt trượt dài cả cây số

Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập ngay tại hiện trường, do thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy, để kịp thời điều hành mọi hoạt động tìm kiếm – cứu nạn và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, vụ sạt lở đất quy mô lớn xảy ra, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường hơn 200 m.

Vụ sạt lở đã khiến 3 người dân mất tích, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và ông Hốih Zi Nút.

Ngoài ra, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15 ha đất rẫy của người dân.