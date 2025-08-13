Thỏa thuận "bệnh hoạn" của kẻ cho phụ nữ vay tiền ở An Giang

Ngày 13-8, Công an phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (SN 1997; cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng".

Cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trần Trung Tín

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, ngày 10-8, Công an phường Bình Đức phát hiện Tín có biểu hiện cho vay lãi nặng nên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành kiểm tra hành chính nơi Tín thuê trọ tại khu vực phường Bình Đức thì phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Tín.

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận bắt đầu cho vay tiền để lấy lãi từ khoảng cuối năm 2024.

Hình thức cho vay tiền là Tín yêu cầu những người phụ nữ cần vay viết giấy nợ, chụp ảnh khỏa thân và căn cước công dân gửi cho Tín.

Trường hợp những người phụ nữ đến trực tiếp gặp để vay thì Tín sẽ dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của người vay nhằm mục đích dùng để uy hiếp khi con nợ không chịu trả tiền cho Tín.

Đối với những người muốn vay thêm tiền thì Tín sẽ thỏa thuận phải cho quan hệ tình dục và quay video lưu lại để sau này nếu như giật nợ Tín thì xem như hòa tiền.

Đối tượng Lê Trần Trung Tín

Bằng thủ đoạn trên, Tín đã cho khoảng 20 người vay với số tiền từ 1 triệu đến 12 triệu đồng. Tổng số tiền Tín đã cho các con nợ vay trên 106 triệu đồng, với lãi suất bình quân từ 30% đến 48%/tháng.