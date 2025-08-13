Lại thêm người ở TP HCM mất liên lạc, chưa biết đi đâu

Ngày 13-8, Công an phường Bình Tiên (TP HCM) thông tin đang tìm Huỳnh Quốc Khánh (35 tuổi, ở trọ phường Bình Tiên) do mất liên lạc.

Anh Huỳnh Quốc Khánh.

Theo công an, bà Trần Thị Vui (57 tuổi, quê TP Cần Thơ) đến Công an phường Bình Tiên cho biết con trai bà là Khánh rời khỏi phòng trọ từ ngày 28-7 và không liên lạc. Trước đó, con bà ở TP HCM phụ buôn bán cùng người quen.

Trích xuất camera, ghi nhận chiều 28-7, sau khi tan ca làm, anh Khánh đón xe ôm công nghệ rồi rời đi. Dù gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Công an phường Bình Tiên tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, phát thông báo đến Công an 168 xã, phường, đặc khu cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM (PC02) để phối hợp tìm kiếm.

Người mất liên lạc cao khoảng 1,70m, nặng khoảng 70kg, tóc đen ngắn, dáng người đậm. Lúc đi, anh Khánh mặc áo thun màu xanh, quần jeans dài màu xanh và không mang theo hành lý.

Ai biết thông tin về anh Khánh thì liên hệ Công an phường Bình Tiên qua số điện thoại 02839671001, hoặc gọi cho bà Vui (số điện thoại: 0357897363) để phối hợp xử lý.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin một nhân viên nhà sách Nhã Nam bị mất liên lạc.

Tuy nhiên, khi vào cuộc, công an tìm thấy nhân viên này ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), lý do tới Đà Lạt là bị áp lực nợ nần và công việc, muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn.