Nam thanh niên vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ rừng Nam Cát Tiên

Ngày 13-8, Công an xã Trị An (Đồng Nai) đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Hạt kiểm lâm khu vực 5 thuộc Chi Cục kiểm lâm Đồng Nai để xử lý về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Động vật hoang dã mà L. vận chuyển

Vào tối ngày 11-8, Công an xã Trị An phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng T.H.L. (SN 1998, ngụ tại xã Phú Lý) điều khiển xe máy với một bọc nilon màu đen bên hông xe tại tổ 10, ấp Vĩnh An 3.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong bọc nilon là một cá thể cầy vòi hương còn sống, nặng 600g.

Đối tượng L. cùng tang vật

Qua kiểm tra trong cốp xe của đối tượng, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm hai cá thể nhím đã chết, không có đầu và nội tạng, với trọng lượng lần lượt là 4 kg và 4,2 kg.

Được biết, số động vật trên do T.H.L đặt bẫy bắt trong rừng Nam Cát Tiên, sau đó liên hệ bán cho một đối tượng khác không rõ lai lịch và hẹn gặp tại xã Trị An để giao dịch.

Trong lúc đứng đợi đối tượng đến mua thì T.H.L. bị lực lượng Công an xã Trị An tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.